Zuversicht in Wien: So entwickelt sich der ATX Prime aktuell

Index-Performance

Derzeit halten sich die Anleger in Wien zurück.

Am Dienstag tendiert der ATX Prime um 12:09 Uhr via Wiener Börse 0,08 Prozent fester bei 3.165,11 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,013 Prozent höher bei 3.162,99 Punkten in den Dienstagshandel, nach 3.162,58 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 3.149,71 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 3.177,64 Einheiten.

So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, einen Stand von 2.898,02 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 16.03.2026, wurde der ATX Prime mit 2.634,46 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 16.06.2025, erreichte der ATX Prime einen Stand von 2.209,50 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 19,07 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3.177,64 Punkten. Bei 2.489,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im ATX Prime

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell ZUMTOBEL (+ 4,38 Prozent auf 4,29 EUR), Vienna Insurance (+ 2,35 Prozent auf 65,30 EUR), Raiffeisen (+ 2,04 Prozent auf 52,40 EUR), BAWAG (+ 1,88 Prozent auf 168,30 EUR) und Flughafen Wien (+ 1,23 Prozent auf 49,50 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil AT S (AT&S) (-7,33 Prozent auf 194,60 EUR), Wolford (-5,93 Prozent auf 2,54 EUR), Marinomed Biotech (-1,98 Prozent auf 9,90 EUR), Wienerberger (-1,97 Prozent auf 22,86 EUR) und Kapsch TrafficCom (-1,45 Prozent auf 5,42 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die AT S (AT&S)-Aktie. 176.706 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 42,336 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Titel im Fokus

2026 hat die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Im Index weist die OMV-Aktie mit 8,22 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net