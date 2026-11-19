ATX aktuell

Machte sich der ATX bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch am Morgen an seine positive Performance an.

Am Donnerstag geht es im ATX um 09:10 Uhr via Wiener Börse um 0,97 Prozent auf 6.456,54 Punkte nach oben. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 190,070 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,002 Prozent tiefer bei 6.394,58 Punkten, nach 6.394,72 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte heute sein Tagestief bei 6.390,21 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6.457,46 Punkten lag.

So entwickelt sich der ATX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX bislang ein Minus von 2,99 Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.10.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 6.506,54 Punkten. Der ATX notierte noch vor drei Monaten, am 19.08.2026, bei 6.592,91 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.11.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 4.809,19 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 20,64 Prozent. Bei 7.043,27 Punkten verzeichnete der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5.007,83 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im ATX

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 5,62 Prozent auf 120,20 EUR), PORR (+ 3,25 Prozent auf 33,35 EUR), voestalpine (+ 1,55 Prozent auf 35,30 EUR), Raiffeisen (+ 1,25 Prozent auf 60,60 EUR) und BAWAG (+ 1,23 Prozent auf 164,60 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil Lenzing (-0,95 Prozent auf 10,40 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-0,94 Prozent auf 73,50 EUR), Österreichische Post (-0,31 Prozent auf 32,40 EUR), CA Immobilien (-0,24 Prozent auf 21,10 EUR) und STRABAG SE (-0,19 Prozent auf 102,40 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. 15.749 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 44,672 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,91 erwartet. Im Index weist die OMV-Aktie mit 6,89 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion Finanzen.net