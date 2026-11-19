Zuversicht in Wien: Zum Handelsstart Gewinne im ATX
Machte sich der ATX bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch am Morgen an seine positive Performance an.
Werte in diesem Artikel
Am Donnerstag geht es im ATX um 09:10 Uhr via Wiener Börse um 0,97 Prozent auf 6.456,54 Punkte nach oben. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 190,070 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,002 Prozent tiefer bei 6.394,58 Punkten, nach 6.394,72 Punkten am Vortag.
Der ATX erreichte heute sein Tagestief bei 6.390,21 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6.457,46 Punkten lag.
So entwickelt sich der ATX im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche verbucht der ATX bislang ein Minus von 2,99 Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.10.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 6.506,54 Punkten. Der ATX notierte noch vor drei Monaten, am 19.08.2026, bei 6.592,91 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.11.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 4.809,19 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 20,64 Prozent. Bei 7.043,27 Punkten verzeichnete der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5.007,83 Punkten.
Das sind die Tops und Flops im ATX
Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 5,62 Prozent auf 120,20 EUR), PORR (+ 3,25 Prozent auf 33,35 EUR), voestalpine (+ 1,55 Prozent auf 35,30 EUR), Raiffeisen (+ 1,25 Prozent auf 60,60 EUR) und BAWAG (+ 1,23 Prozent auf 164,60 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil Lenzing (-0,95 Prozent auf 10,40 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-0,94 Prozent auf 73,50 EUR), Österreichische Post (-0,31 Prozent auf 32,40 EUR), CA Immobilien (-0,24 Prozent auf 21,10 EUR) und STRABAG SE (-0,19 Prozent auf 102,40 EUR).
ATX-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. 15.749 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 44,672 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.
Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,91 erwartet. Im Index weist die OMV-Aktie mit 6,89 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf AT S (AT
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AT S (AT
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com