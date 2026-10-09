Zuversicht in Zürich: Das macht der SPI am Freitagmittag

SPI-Entwicklung

09.10.26 12:25 Uhr

Der SPI verbucht am Mittag Zuwächse.

Am Freitag springt der SPI um 12:09 Uhr via SIX um 0,87 Prozent auf 19.506,99 Punkte an. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,442 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,996 Prozent auf 19.531,02 Punkte an der Kurstafel, nach 19.338,33 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Freitag sein Tagestief bei 19.506,07 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 19.555,86 Punkten lag.

SPI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der SPI bislang ein Plus von 0,305 Prozent. Der SPI stand vor einem Monat, am 09.09.2026, bei 19.510,45 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.07.2026, stand der SPI noch bei 19.998,19 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.10.2025, wies der SPI einen Wert von 17.391,43 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 6,93 Prozent. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 20.636,94 Punkten. Bei 16.847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im SPI sind derzeit Newron PharmaceuticalsAz (+ 8,46 Prozent auf 7,82 CHF), Komax (+ 4,77 Prozent auf 83,50 CHF), SoftwareONE (+ 4,73 Prozent auf 9,08 CHF), Landis+Gyr (Landis Gyr) (+ 4,39 Prozent auf 51,10 CHF) und Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 4,33 Prozent auf 5,78 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen hingegen Infomaniak (-8,49 Prozent auf 75,00 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-7,22 Prozent auf 48,80 CHF), Private Equity (-4,26 Prozent auf 58,40 CHF), Feintool International (-4,26 Prozent auf 11,25 CHF) und StarragTornos (-4,13 Prozent auf 34,80 CHF).

Welche Aktien im SPI den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 848.000 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 314,495 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SPI-Titel im Fokus

Die EvoNext-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Unter den Aktien im Index präsentiert die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net