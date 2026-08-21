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SPI im Fokus

Zuversicht in Zürich: Schlussendlich Gewinne im SPI

Zuversicht in Zürich: Schlussendlich Gewinne im SPI

Am zweiten Tag der Woche wagten sich die Börsianer in Zürich aus der Reserve.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Addex Therapeutics Ltd.
0.03 EUR 0.00 EUR -3.17 %
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ams-OSRAM AG
17.80 EUR -0.05 EUR -0.28 %
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Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)
34.70 EUR 4.80 EUR 16.05 %
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Curatis AG
21.00 EUR 0.40 EUR 1.94 %
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EvoNext Holdings AG
2.60 EUR 0.02 EUR 0.78 %
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HIAG Immobilien AG
131.00 EUR -4.00 EUR -2.96 %
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Logitech S.A.
83.40 EUR 1.16 EUR 1.41 %
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MindMaze Therapeutics
0.18 EUR -0.02 EUR -12.00 %
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Orior AG
16.90 EUR 0.20 EUR 1.20 %
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Roche Holding AG (Inhaberaktie)
401.80 EUR 1.00 EUR 0.25 %
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Sensirion Holding AG
84.80 EUR 2.20 EUR 2.66 %
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TX Group
153.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Indizes
SPI
20,421.31 CHF 109.63 CHF 0.54 %
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Schlussendlich tendierte der SPI im SIX-Handel 0,54 Prozent stärker bei 20.421,31 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,517 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,092 Prozent höher bei 20.330,34 Punkten, nach 20.311,68 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 20.430,31 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 20.319,29 Punkten lag.

SPI-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, den Wert von 20.069,67 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, wies der SPI einen Wert von 19.052,12 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 25.08.2025, wies der SPI einen Wert von 16.966,59 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 11,95 Prozent. Der SPI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20.636,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16.847,58 Punkten markiert.

SPI-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im SPI sind derzeit Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (+ 14,43 Prozent auf 32,90 CHF), TX Group (+ 12,31 Prozent auf 166,00 CHF), ams-OSRAM (+ 8,30 Prozent auf 17,88 CHF), HIAG Immobilien (+ 5,52 Prozent auf 133,80 CHF) und Sensirion (+ 4,42 Prozent auf 82,70 CHF). Flop-Aktien im SPI sind hingegen Orior (-9,51 Prozent auf 14,66 CHF), Addex Therapeutics (-7,86 Prozent auf 0,03 CHF), EvoNext (-5,31 Prozent auf 2,32 CHF), MindMaze Therapeutics (-4,56 Prozent auf 0,16 CHF) und Curatis (-4,52 Prozent auf 19,00 CHF).

Die teuersten SPI-Unternehmen

Im SPI sticht die Addex Therapeutics-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4.028.074 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 322,426 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder

Unter den SPI-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die Curatis-Aktie mit 11,77 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Judith Linine / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
11.05.26 ams-OSRAM Buy Jefferies & Company Inc.
08.05.26 ams-OSRAM Buy UBS AG
08.05.26 ams-OSRAM Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.05.26 ams-OSRAM Hold Jefferies & Company Inc.
05.05.26 ams-OSRAM Underweight JP Morgan Chase & Co.

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