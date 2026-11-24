SIX-Handel im Fokus

Der SLI knüpft am Morgen an seine Vortagesgewinne an.

Der SLI gewinnt im SIX-Handel um 09:10 Uhr 0,18 Prozent auf 2.373,57 Punkte. In den Dienstagshandel ging der SLI 0,159 Prozent höher bei 2.373,13 Punkten, nach 2.369,36 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2.375,40 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 2.372,79 Einheiten.

SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, einen Stand von 2.325,30 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 24.08.2026, einen Stand von 2.314,36 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.11.2025, notierte der SLI bei 2.040,27 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 10,35 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 2.443,50 Punkten. Bei 1.915,56 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich aktuell Lonza (+ 1,00 Prozent auf 666,20 CHF), Amrize (+ 0,94 Prozent auf 34,28 CHF), Swiss Re (+ 0,93 Prozent auf 152,20 CHF), Holcim (+ 0,67 Prozent auf 74,92 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,54 Prozent auf 638,40 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen Sonova (-1,90 Prozent auf 289,80 CHF), Kühne + Nagel International (-1,37 Prozent auf 222,70 CHF), Sandoz (-0,65 Prozent auf 82,46 CHF), Partners Group (-0,64 Prozent auf 621,80 CHF) und Galderma (-0,13 Prozent auf 187,45 CHF).

Welche SLI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 124.692 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 343,676 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SLI.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Im Index bietet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,41 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net