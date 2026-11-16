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SLI-Kursverlauf

Zuversicht in Zürich: SLI letztendlich mit Gewinnen

Zuversicht in Zürich: SLI letztendlich mit Gewinnen

Mit dem SLI ging es heute aufwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
75.92 EUR -0.30 EUR -0.39 %
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Alcon AG
67.46 EUR 2.72 EUR 4.20 %
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Amrize
36.27 EUR -0.31 EUR -0.85 %
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Geberit AG (N)
619.20 EUR -23.40 EUR -3.64 %
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Kühne + Nagel International AG (KN)
255.80 EUR 3.70 EUR 1.47 %
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Novartis AG
146.80 EUR 2.78 EUR 1.93 %
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Partners Group AG
713.20 EUR -1.80 EUR -0.25 %
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Richemont
183.45 EUR -0.15 EUR -0.08 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
442.00 EUR 8.35 EUR 1.93 %
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Sika AG
206.30 EUR 0.20 EUR 0.10 %
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Straumann Holding AG
115.00 EUR 1.00 EUR 0.88 %
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Swiss Re AG
164.30 EUR -0.25 EUR -0.15 %
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UBS
44.00 EUR 0.22 EUR 0.50 %
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Indizes
SLI
2,431.78 CHF 7.83 CHF 0.32 %
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Schlussendlich tendierte der SLI im SIX-Handel 0,32 Prozent fester bei 2.431,78 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,309 Prozent höher bei 2.431,43 Punkten in den Montagshandel, nach 2.423,95 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Montag sein Tagestief bei 2.430,95 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2.443,50 Punkten lag.

So bewegt sich der SLI auf Jahressicht

Der SLI erreichte vor einem Monat, am 16.10.2026, einen Stand von 2.306,78 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, wies der SLI einen Wert von 2.318,31 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2.051,84 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 13,05 Prozent. Bei 2.443,50 Punkten erreichte der SLI bislang ein Jahreshoch. Bei 1.915,56 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit Richemont (+ 2,66 Prozent auf 173,95 CHF), Straumann (+ 1,45 Prozent auf 108,75 CHF), Alcon (+ 1,27 Prozent auf 62,14 CHF), Novartis (+ 1,27 Prozent auf 135,76 CHF) und Roche (+ 1,14 Prozent auf 409,30 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil Geberit (-1,71 Prozent auf 585,60 CHF), Amrize (-1,57 Prozent auf 33,94 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,06 Prozent auf 69,22 CHF), Kühne + Nagel International (-1,01 Prozent auf 234,40 CHF) und Sika (-0,86 Prozent auf 190,30 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2.565.016 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 348,395 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der SLI-Aktien

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 10,99 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Mit 7,03 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
04.11.26 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.11.26 Roche Neutral UBS AG
28.10.26 Roche Buy Deutsche Bank AG
26.10.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.10.26 Roche Outperform RBC Capital Markets

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