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SLI-Kursverlauf

Zuversicht in Zürich: SLI letztendlich stärker

22.05.26 17:57 Uhr
Zuversicht in Zürich: SLI letztendlich stärker | finanzen.net

Der SLI verbuchte zum Handelsende Zuwächse.

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SLI
2.143,9 PKT 4,5 PKT 0,21%
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Schlussendlich tendierte der SLI im SIX-Handel 0,21 Prozent fester bei 2.143,87 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,479 Prozent auf 2.149,65 Punkte an der Kurstafel, nach 2.139,40 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 2.135,64 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 2.150,77 Punkten.

So bewegt sich der SLI im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der SLI bislang einen Gewinn von 2,82 Prozent. Der SLI notierte noch vor einem Monat, am 22.04.2026, bei 2.104,24 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, einen Wert von 2.200,58 Punkten auf. Der SLI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 22.05.2025, bei 2.001,58 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Minus von 0,331 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2.223,32 Punkten. Bei 1.915,56 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit Logitech (+ 6,23 Prozent auf 87,36 CHF), VAT (+ 3,28 Prozent auf 617,20 CHF), Sika (+ 3,01 Prozent auf 147,00 CHF), Sonova (+ 2,55 Prozent auf 209,20 CHF) und Givaudan (+ 2,34 Prozent auf 2.882,00 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil Julius Bär (-6,93 Prozent auf 63,38 CHF), Partners Group (-4,58 Prozent auf 858,80 CHF), Swiss Re (-1,40 Prozent auf 120,05 CHF), Sandoz (-1,10 Prozent auf 64,44 CHF) und Zurich Insurance (-0,87 Prozent auf 567,60 CHF).

Die meistgehandelten SLI-Aktien

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 3.788.246 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 285,760 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der SLI-Titel

Im SLI hat die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,66 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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