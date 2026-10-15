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Index-Bewegung

Zuversicht in Zürich: SLI schlussendlich stärker

Zuversicht in Zürich: SLI schlussendlich stärker

Der SLI schloss den Handelstag im Plus ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
80.68 EUR -4.42 EUR -5.19 %
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Alcon AG
58.00 EUR 0.72 EUR 1.26 %
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Amrize
32.44 EUR 0.23 EUR 0.71 %
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Givaudan AG
4,163.00 EUR 78.00 EUR 1.91 %
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Holcim AG
69.00 EUR -0.26 EUR -0.38 %
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Julius Bär
74.32 EUR -1.22 EUR -1.62 %
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Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
8,950.00 EUR 565.00 EUR 6.74 %
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Lonza AG (N)
650.00 EUR 28.20 EUR 4.54 %
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Partners Group AG
647.60 EUR -2.40 EUR -0.37 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
403.20 EUR 12.75 EUR 3.27 %
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Swiss Re AG
160.40 EUR 5.20 EUR 3.35 %
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Swisscom AG
705.00 EUR 30.00 EUR 4.44 %
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UBS
42.08 EUR 0.30 EUR 0.72 %
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VAT
645.40 EUR -46.40 EUR -6.71 %
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Indizes
SLI
2,299.08 CHF 30.73 CHF 1.35 %
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Der SLI legte im SIX-Handel zum Handelsende um 1,35 Prozent auf 2.299,08 Punkte zu. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,250 Prozent auf 2.274,03 Punkte an der Kurstafel, nach 2.268,35 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SLI betrug 2.271,92 Punkte, das Tageshoch hingegen 2.299,98 Zähler.

So bewegt sich der SLI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn stieg der SLI bereits um 3,17 Prozent. Der SLI stand vor einem Monat, am 15.09.2026, bei 2.211,75 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.07.2026, erreichte der SLI einen Wert von 2.296,31 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.10.2025, lag der SLI noch bei 2.033,91 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 6,89 Prozent. Bei 2.352,31 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SLI. Bei 1.915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Heutige Tops und Flops im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell Lindt (+ 6,31 Prozent auf 8.335,00 CHF), Alcon (+ 3,26 Prozent auf 55,12 CHF), Lonza (+ 3,14 Prozent auf 603,80 CHF), Swisscom (+ 3,13 Prozent auf 659,50 CHF) und Givaudan (+ 2,88 Prozent auf 3.935,00 CHF). Die Verlierer im SLI sind derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-3,40 Prozent auf 76,20 CHF), VAT (-1,80 Prozent auf 623,60 CHF), Julius Bär (-0,51 Prozent auf 70,52 CHF), Holcim (-0,40 Prozent auf 64,02 CHF) und UBS (-0,13 Prozent auf 39,42 CHF).

Welche Aktien im SLI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 4.645.475 Aktien gehandelt. Im SLI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 307,413 Mrd. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der SLI-Mitglieder

Die Swiss Re-Aktie weist mit 10,49 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Mit 7,44 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
12.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG
12.03.26 Roche Overweight Barclays Capital
12.03.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.03.26 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG

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