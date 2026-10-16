Zuversicht in Zürich: SLI steigt zum Ende des Freitagshandels

SLI-Kursentwicklung

16.10.26 17:57 Uhr

Der SLI notierte heute im Plus.

Am Freitag kletterte der SLI via SIX zum Handelsschluss um 0,33 Prozent auf 2.306,78 Punkte. In den Freitagshandel ging der SLI 0,185 Prozent höher bei 2.303,34 Punkten, nach 2.299,08 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2.296,95 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 2.309,56 Einheiten.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche kletterte der SLI bereits um 3,52 Prozent. Der SLI stand noch vor einem Monat, am 16.09.2026, bei 2.220,49 Punkten. Der SLI verzeichnete vor drei Monaten, am 16.07.2026, den Wert von 2.290,79 Punkten. Der SLI stand vor einem Jahr, am 16.10.2025, bei 2.051,01 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 7,24 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SLI steht derzeit bei 2.352,31 Punkten. Bei 1.915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im SLI

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind aktuell Sandoz (+ 2,55 Prozent auf 77,18 CHF), Galderma (+ 2,27 Prozent auf 176,05 CHF), Nestlé (+ 1,68 Prozent auf 82,43 CHF), Amrize (+ 1,49 Prozent auf 31,30 CHF) und Sonova (+ 1,39 Prozent auf 278,00 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen VAT (-2,37 Prozent auf 608,80 CHF), Novartis (-0,95 Prozent auf 124,70 CHF), SGS SA (-0,89 Prozent auf 97,82 CHF), Alcon (-0,69 Prozent auf 54,74 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,68 Prozent auf 75,68 CHF).

Welche Aktien im SLI den größten Börsenwert aufweisen

Im SLI weist die Nestlé-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 4.039.513 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI mit 317,750 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 10,75 erwartet. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,51 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net