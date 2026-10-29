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Index im Blick

Zuversicht in Zürich: SLI verbucht letztendlich Zuschläge

Zuversicht in Zürich: SLI verbucht letztendlich Zuschläge

Der SLI verzeichnete zum Handelsende Kursgewinne.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amrize
36.20 EUR 0.99 EUR 2.81 %
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Galderma
204.00 EUR 7.00 EUR 3.55 %
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Holcim AG
75.70 EUR 2.34 EUR 3.19 %
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Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
9,010.00 EUR 30.00 EUR 0.33 %
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Logitech S.A.
88.24 EUR -0.18 EUR -0.20 %
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Partners Group AG
710.20 EUR 16.60 EUR 2.39 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
435.15 EUR 5.75 EUR 1.34 %
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Sandoz
90.12 EUR 5.02 EUR 5.90 %
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SGS SA
112.00 EUR 0.55 EUR 0.49 %
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Sonova AG
305.90 EUR 2.70 EUR 0.89 %
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Straumann Holding AG
103.00 EUR -4.00 EUR -3.74 %
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Swiss Re AG
164.35 EUR 0.30 EUR 0.18 %
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UBS
43.22 EUR 1.39 EUR 3.32 %
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Indizes
SLI
2,371.67 CHF 30.12 CHF 1.29 %
News | Analysen

Der SLI verbuchte im SIX-Handel zum Handelsschluss Gewinne in Höhe von 1,29 Prozent auf 2.371,67 Punkte. In den Handel ging der SLI 0,262 Prozent stärker bei 2.347,69 Punkten, nach 2.341,55 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2.382,35 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 2.350,89 Einheiten.

So bewegt sich der SLI im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche stieg der SLI bereits um 1,94 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.09.2026, notierte der SLI bei 2.247,81 Punkten. Der SLI wurde vor drei Monaten, am 29.07.2026, mit 2.311,08 Punkten bewertet. Der SLI wies vor einem Jahr, am 29.10.2025, einen Stand von 2.017,26 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 10,26 Prozent zu Buche. Bei 2.382,35 Punkten verzeichnete der SLI bislang ein Jahreshoch. Bei 1.915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SLI-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell Sandoz (+ 4,38 Prozent auf 83,38 CHF), Amrize (+ 3,17 Prozent auf 34,14 CHF), UBS (+ 2,88 Prozent auf 39,71 CHF), Holcim (+ 2,56 Prozent auf 69,84 CHF) und Galderma (+ 2,43 Prozent auf 189,70 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen Lindt (-1,14 Prozent auf 8.240,00 CHF), SGS SA (-0,86 Prozent auf 103,40 CHF), Sonova (-0,56 Prozent auf 281,60 CHF), Logitech (-0,44 Prozent auf 81,66 CHF) und Straumann (-0,17 Prozent auf 96,44 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SLI

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 6.679.820 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 343,725 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Blick

Im SLI hat die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 11,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,07 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
28.10.26 Roche Buy Deutsche Bank AG
26.10.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.10.26 Roche Outperform RBC Capital Markets
23.10.26 Roche Buy UBS AG
23.10.26 Roche Underperform Jefferies & Company Inc.

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