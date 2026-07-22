Zuversicht in Zürich: SLI verbucht zum Handelsstart Zuschläge

SIX-Handel im Fokus

24.07.26 09:27 Uhr

Der SLI bleibt auch am fünften Tag der Woche im Aufwärtstrend.

Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0,30 Prozent stärker bei 2.266,55 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,128 Prozent fester bei 2.262,75 Punkten in den Handel, nach 2.259,86 Punkten am Vortag.

Bei 2.267,73 Einheiten erreichte der SLI sein Tageshoch, während er hingegen mit 2.262,75 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den SLI bereits um 0,739 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 24.06.2026, stand der SLI noch bei 2.263,67 Punkten. Der SLI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 24.04.2026, bei 2.105,69 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.07.2025, wurde der SLI mit 2.006,03 Punkten berechnet.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 5,37 Prozent. Das Jahreshoch des SLI steht derzeit bei 2.321,54 Punkten. Bei 1.915,56 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Nestlé (+ 1,68 Prozent auf 80,62 CHF), Swiss Re (+ 1,21 Prozent auf 134,00 CHF), Julius Bär (+ 1,16 Prozent auf 69,66 CHF), Lindt (+ 1,09 Prozent auf 9.250,00 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 1,08 Prozent auf 206,60 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil SGS SA (-2,23 Prozent auf 93,80 CHF), Swisscom (-0,64 Prozent auf 621,00 CHF), Sandoz (-0,53 Prozent auf 64,18 CHF), Givaudan (-0,47 Prozent auf 3.162,00 CHF) und Novartis (-0,39 Prozent auf 127,16 CHF).

Welche Aktien im SLI den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Nestlé-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 174.872 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SLI mit einer Marktkapitalisierung von 284,369 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Mitglieder

2026 hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,84 Prozent bei der Partners Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net