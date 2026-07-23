Zuversicht in Zürich: SLI zeigt sich am Freitagmittag fester

SLI-Performance im Blick

24.07.26 12:25 Uhr

Am Mittag wagen sich die Anleger in Zürich aus der Reserve.

Am Freitag tendiert der SLI um 12:09 Uhr via SIX 0,56 Prozent stärker bei 2.272,51 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,128 Prozent höher bei 2.262,75 Punkten in den Handel, nach 2.259,86 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte heute sein Tageshoch bei 2.273,69 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2.262,75 Punkten lag.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang ein Minus von 0,478 Prozent. Der SLI lag noch vor einem Monat, am 24.06.2026, bei 2.263,67 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 24.04.2026, den Stand von 2.105,69 Punkten. Der SLI verzeichnete vor einem Jahr, am 24.07.2025, den Stand von 2.006,03 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 5,65 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der SLI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 2.321,54 Punkten. 1.915,56 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich aktuell VAT (+ 2,78 Prozent auf 665,60 CHF), Julius Bär (+ 2,41 Prozent auf 70,52 CHF), Galderma (+ 1,86 Prozent auf 172,45 CHF), Nestlé (+ 1,49 Prozent auf 80,47 CHF) und Lindt (+ 1,20 Prozent auf 9.260,00 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen SGS SA (-1,98 Prozent auf 94,04 CHF), Novartis (-0,86 Prozent auf 126,56 CHF), Givaudan (-0,35 Prozent auf 3.166,00 CHF), Sandoz (-0,31 Prozent auf 64,32 CHF) und Sika (+ 0,00 Prozent auf 154,00 CHF).

Welche SLI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Nestlé-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 510.672 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI mit 284,369 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SLI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10,27 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,84 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net