Zuversicht in Zürich: SLI zum Ende des Dienstagshandels in Grün

Index im Blick

Für den SLI ging es zum Handelsschluss aufwärts.

Der SLI legte im SIX-Handel schlussendlich um 0,92 Prozent auf 1.992,72 Punkte zu. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,272 Prozent auf 1.979,97 Punkte an der Kurstafel, nach 1.974,59 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 1.997,21 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 1.969,56 Punkten lag.

So bewegt sich der SLI im Jahresverlauf

Der SLI lag noch vor einem Monat, am 24.02.2026, bei 2.202,56 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Der SLI stand am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, bei 2.140,82 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.03.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 2.105,04 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 7,36 Prozent nach unten. Das Jahreshoch des SLI steht derzeit bei 2.223,32 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1.915,56 Zähler.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit Straumann (+ 5,69 Prozent auf 80,56 CHF), Kühne + Nagel International (+ 2,35 Prozent auf 172,30 CHF), Nestlé (+ 2,18 Prozent auf 76,48 CHF), Logitech (+ 2,11 Prozent auf 72,46 CHF) und Lonza (+ 1,99 Prozent auf 476,70 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Givaudan (-1,09 Prozent auf 2.627,00 CHF), UBS (-0,37 Prozent auf 29,30 CHF), SGS SA (-0,31 Prozent auf 84,62 CHF), VAT (-0,19 Prozent auf 517,60 CHF) und Partners Group (-0,07 Prozent auf 804,40 CHF).

SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 4.483.575 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI mit 264,915 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Blick

Die Swiss Re-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Unter den Aktien im Index bietet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,08 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net