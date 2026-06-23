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SLI-Kursentwicklung

Zuversicht in Zürich: SLI zum Handelsende im Plus

24.06.26 17:57 Uhr
Zuversicht in Zürich: SLI zum Handelsende im Plus | finanzen.net

Der SLI befand sich am Abend im Aufwind.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alcon AG
55,38 CHF 2,10 CHF 3,94%
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Julius Bär
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Logitech S.A.
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Partners Group AG
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Richemont
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
332,00 CHF 6,80 CHF 2,09%
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SLI
2.263,7 PKT 32,4 PKT 1,45%
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Am Mittwoch kletterte der SLI via SIX letztendlich um 1,45 Prozent auf 2.263,67 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,017 Prozent auf 2.231,61 Punkte an der Kurstafel, nach 2.231,24 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 2.230,86 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2.264,06 Punkten lag.

SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn legte der SLI bereits um 2,33 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, erreichte der SLI einen Stand von 2.144,98 Punkten. Der SLI lag noch vor drei Monaten, am 24.03.2026, bei 1.992,72 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.06.2025, wies der SLI einen Wert von 1.960,46 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 5,24 Prozent. Bei 2.264,06 Punkten verzeichnete der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1.915,56 Zählern markiert.

Gewinner und Verlierer im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit Galderma (+ 4,71 Prozent auf 183,55 CHF), Givaudan (+ 4,42 Prozent auf 3.423,00 CHF), Richemont (+ 4,01 Prozent auf 185,50 CHF), Alcon (+ 3,94 Prozent auf 55,38 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 3,51 Prozent auf 190,40 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen Holcim (-1,58 Prozent auf 74,64 CHF), UBS (-1,27 Prozent auf 40,36 CHF), Logitech (-1,04 Prozent auf 83,94 CHF), Julius Bär (-0,85 Prozent auf 65,54 CHF) und Partners Group (-0,73 Prozent auf 649,00 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 4.405.788 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 274,928 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 9,54 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,17 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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10.03.2026Roche HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
12.03.2026Roche OverweightBarclays Capital
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06.03.2026Roche BuyUBS AG
10.02.2026Roche OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
12.03.2026Roche HoldDeutsche Bank AG
12.03.2026Roche NeutralJP Morgan Chase & Co.
11.03.2026Roche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.03.2026Roche HoldDeutsche Bank AG
09.03.2026Roche NeutralGoldman Sachs Group Inc.
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