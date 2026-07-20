Zuversicht in Zürich: SMI am Mittag mit Gewinnen

Kursentwicklung im Fokus

22.07.26 12:25 Uhr

Der SMI gewinnt derzeit an Wert.

Am Mittwoch notiert der SMI um 12:08 Uhr via SIX 0,36 Prozent höher bei 14.349,64 Punkten. Insgesamt kommt der SMI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,663 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,186 Prozent leichter bei 14.271,70 Punkten in den Mittwochshandel, nach 14.298,26 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag heute bei 14.366,55 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 14.250,46 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche kletterte der SMI bereits um 0,708 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.06.2026, betrug der SMI-Kurs 13.848,51 Punkte. Vor drei Monaten, am 22.04.2026, wies der SMI einen Wert von 13.067,63 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 22.07.2025, stand der SMI noch bei 11.893,82 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 8,32 Prozent. Das SMI-Jahreshoch liegt aktuell bei 14.464,53 Punkten. Bei 12.053,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die Tops und Flops im SMI

Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell Nestlé (+ 1,90 Prozent auf 85,88 CHF), Swiss Re (+ 1,37 Prozent auf 133,35 CHF), Sika (+ 1,35 Prozent auf 158,10 CHF), Zurich Insurance (+ 1,30 Prozent auf 623,60 CHF) und Swiss Life (+ 1,25 Prozent auf 955,00 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil Lonza (-4,54 Prozent auf 538,40 CHF), Logitech (-1,26 Prozent auf 83,40 CHF), Kühne + Nagel International (-1,19 Prozent auf 207,30 CHF), Alcon (-0,90 Prozent auf 55,32 CHF) und Partners Group (-0,65 Prozent auf 673,00 CHF).

SMI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Nestlé-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 826.017 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 284,627 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der SMI-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,11 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,83 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net