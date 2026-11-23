Zuversicht in Zürich: SMI beendet den Handel im Plus
Der SMI befand sich heute im Aufwind.
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Am Montag notierte der SMI via SIX zum Handelsende 1,12 Prozent fester bei 14.735,64 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,677 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,071 Prozent auf 14.582,51 Punkte an der Kurstafel, nach 14.572,14 Punkten am Vortag.
Der SMI verzeichnete bei 14.778,68 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 14.543,81 Einheiten.
So bewegt sich der SMI seit Beginn Jahr
Vor einem Monat, am 23.10.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 14.462,36 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, den Stand von 14.456,98 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI notierte am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, bei 12.632,67 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 11,23 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SMI beträgt derzeit 15.272,42 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12.053,51 Punkten erreicht.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI
Die Top-Aktien im SMI sind derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 4,56 Prozent auf 68,32 CHF), Richemont (+ 3,20 Prozent auf 174,40 CHF), Sandoz (+ 3,11 Prozent auf 83,00 CHF), Galderma (+ 2,65 Prozent auf 187,70 CHF) und UBS (+ 2,60 Prozent auf 37,93 CHF). Unter Druck stehen im SMI hingegen Nestlé (-0,78 Prozent auf 84,88 CHF), Amrize (+ 0,18 Prozent auf 33,96 CHF), Novartis (+ 0,20 Prozent auf 128,02 CHF), Zurich Insurance (+ 0,25 Prozent auf 635,00 CHF) und Swiss Re (+ 0,53 Prozent auf 150,80 CHF).
SMI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 5.791.419 Aktien gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 342,372 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
SMI-Fundamentaldaten im Fokus
Im SMI hat die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index bietet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,46 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion Finanzen.net
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