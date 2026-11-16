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Kursentwicklung

Zuversicht in Zürich: SMI beginnt Montagssitzung mit Gewinnen

Zuversicht in Zürich: SMI beginnt Montagssitzung mit Gewinnen

Der SMI bleibt auch am Montagmorgen im Aufwärtstrend.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
75.84 EUR -0.38 EUR -0.50 %
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Alcon AG
66.88 EUR 2.14 EUR 3.31 %
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Amrize
36.27 EUR -0.31 EUR -0.85 %
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Geberit AG (N)
619.20 EUR -23.40 EUR -3.64 %
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Holcim AG
80.04 EUR -0.82 EUR -1.01 %
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Logitech S.A.
91.76 EUR -0.84 EUR -0.91 %
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Nestlé SA (Nestle)
95.34 EUR 0.75 EUR 0.79 %
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Novartis AG
146.00 EUR 1.98 EUR 1.37 %
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Partners Group AG
709.20 EUR -5.80 EUR -0.81 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
438.70 EUR 5.05 EUR 1.16 %
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Sandoz
92.84 EUR 1.70 EUR 1.87 %
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Sika AG
206.10 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Swiss Re AG
164.30 EUR -0.25 EUR -0.15 %
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UBS
44.00 EUR 0.22 EUR 0.50 %
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Indizes
SMI
15,216.44 CHF 110.32 CHF 0.73 %
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Der SMI bewegt sich im SIX-Handel um 09:10 Uhr um 0,52 Prozent fester bei 15.184,19 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1,733 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,402 Prozent fester bei 15.166,87 Punkten, nach 15.106,12 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 15.185,64 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 15.164,03 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SMI seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 16.10.2026, betrug der SMI-Kurs 14.391,31 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 14.390,67 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, einen Stand von 12.634,30 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 14,62 Prozent. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 15.200,17 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12.053,51 Zählern erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Alcon (+ 2,15 Prozent auf 62,68 CHF), Sandoz (+ 1,56 Prozent auf 85,92 CHF), Holcim (+ 1,23 Prozent auf 75,48 CHF), Novartis (+ 1,16 Prozent auf 135,62 CHF) und Logitech (+ 1,13 Prozent auf 85,68 CHF). Schwächer notieren im SMI hingegen Amrize (-2,03 Prozent auf 33,78 CHF), Geberit (-1,38 Prozent auf 587,60 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,49 Prozent auf 69,62 CHF), Sika (-0,18 Prozent auf 191,60 CHF) und UBS (+ 0,02 Prozent auf 40,46 CHF).

SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SMI weist die Nestlé-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 339.125 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI mit 348,395 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SMI-Werte

In diesem Jahr hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,03 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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10.11.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
27.10.26 Nestlé Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.10.26 Nestlé Buy Jefferies & Company Inc.
23.10.26 Nestlé Neutral UBS AG
23.10.26 Nestlé Kaufen DZ BANK

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