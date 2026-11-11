Zuversicht in Zürich: SMI bewegt sich zum Handelsstart im Plus

Index-Performance

11.11.26 09:27 Uhr

Der SMI bleibt auch am Mittwochmorgen auf Erholungskurs.

Am Mittwoch gewinnt der SMI um 09:10 Uhr via SIX 0,03 Prozent auf 15.043,05 Punkte. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1,721 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,200 Prozent tiefer bei 15.007,89 Punkten in den Mittwochshandel, nach 15.037,94 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag am Mittwoch bei 15.036,22 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 15.077,00 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche legte der SMI bereits um 1,74 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, einen Stand von 13.787,40 Punkten. Der SMI erreichte vor drei Monaten, am 11.08.2026, den Stand von 14.575,25 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.11.2025, wies der SMI einen Wert von 12.702,08 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 13,56 Prozent. Der SMI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 15.092,56 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 12.053,51 Zähler.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,44 Prozent auf 70,66 CHF), Logitech (+ 2,24 Prozent auf 81,98 CHF), Amrize (+ 0,81 Prozent auf 34,73 CHF), UBS (+ 0,79 Prozent auf 40,88 CHF) und Sandoz (+ 0,74 Prozent auf 84,00 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen derweil Alcon (-9,08 Prozent auf 56,26 CHF), Swiss Life (-2,67 Prozent auf 964,20 CHF), Geberit (-0,44 Prozent auf 593,00 CHF), Zurich Insurance (-0,38 Prozent auf 634,00 CHF) und Swiss Re (-0,30 Prozent auf 150,40 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 166.209 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 345,819 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SMI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,96 zu Buche schlagen. Mit 6,82 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion Finanzen.net