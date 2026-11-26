SMI-Marktbericht

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den SMI auch am Donnerstag aufwärts.

Um 09:10 Uhr tendiert der SMI im SIX-Handel 1,02 Prozent höher bei 14.814,61 Punkten. An der Börse sind die im SMI enthaltenen Werte damit 1,715 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,901 Prozent auf 14.797,07 Punkte an der Kurstafel, nach 14.664,92 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 14.822,17 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 14.794,70 Punkten lag.

So bewegt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der SMI bislang einen Gewinn von 1,59 Prozent. Der SMI lag noch vor einem Monat, am 26.10.2026, bei 14.538,95 Punkten. Der SMI lag noch vor drei Monaten, am 26.08.2026, bei 14.542,90 Punkten. Der SMI stand noch vor einem Jahr, am 26.11.2025, bei 12.822,24 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 11,83 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 15.272,42 Punkten. Bei 12.053,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im SMI

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,62 Prozent auf 65,02 CHF), Amrize (+ 2,41 Prozent auf 35,70 CHF), Logitech (+ 2,41 Prozent auf 83,30 CHF), Richemont (+ 2,26 Prozent auf 172,20 CHF) und UBS (+ 2,01 Prozent auf 37,54 CHF). Schwächer notieren im SMI hingegen Nestlé (+ 0,02 Prozent auf 87,17 CHF), Swiss Re (+ 0,36 Prozent auf 154,25 CHF), Sandoz (+ 0,44 Prozent auf 81,32 CHF), Geberit (+ 0,58 Prozent auf 591,40 CHF) und Givaudan (+ 0,62 Prozent auf 4.027,00 CHF).

Die teuersten SMI-Unternehmen

Im SMI weist die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 362.755 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 352,486 Mrd. Euro.

SMI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im SMI hat die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,37 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net