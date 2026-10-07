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SIX-Handel im Fokus

Zuversicht in Zürich: SMI klettert schlussendlich

Zuversicht in Zürich: SMI klettert schlussendlich

Zum Handelsschluss legten Anleger in Zürich eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
86.12 EUR -1.18 EUR -1.35 %
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Amrize
31.75 EUR -1.04 EUR -3.17 %
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Galderma
173.00 EUR 2.00 EUR 1.17 %
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Holcim AG
69.36 EUR -1.02 EUR -1.45 %
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Novartis AG
128.40 EUR 4.12 EUR 3.32 %
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Partners Group AG
641.20 EUR -8.40 EUR -1.29 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
382.90 EUR 9.50 EUR 2.54 %
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Sandoz
76.38 EUR 2.40 EUR 3.24 %
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Swiss Re AG
154.80 EUR 2.80 EUR 1.84 %
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UBS
42.20 EUR -0.90 EUR -2.09 %
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Indizes
SMI
13,808.42 CHF 19.49 CHF 0.14 %
News | Analysen

Der SMI schloss den Mittwochshandel nahezu unverändert (plus 0,14 Prozent) bei 13.808,42 Punkten ab. Die SMI-Mitglieder sind damit 1,562 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der SMI 0,196 Prozent schwächer bei 13.761,96 Punkten, nach 13.788,93 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 13.733,30 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 13.844,10 Punkten.

SMI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der SMI bislang ein Plus von 0,866 Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.09.2026, lag der SMI bei 14.279,38 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.07.2026, lag der SMI-Kurs bei 14.360,45 Punkten. Der SMI verzeichnete vor einem Jahr, am 07.10.2025, den Wert von 12.521,79 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,24 Prozent nach oben. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14.669,51 Punkten. Bei 12.053,51 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen aktuell Roche (+ 2,92 Prozent auf 360,00 CHF), Novartis (+ 2,42 Prozent auf 120,02 CHF), Sandoz (+ 1,40 Prozent auf 70,74 CHF), Galderma (+ 0,77 Prozent auf 162,60 CHF) und Swiss Re (+ 0,49 Prozent auf 143,75 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen Holcim (-3,28 Prozent auf 63,68 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-3,27 Prozent auf 79,88 CHF), UBS (-3,06 Prozent auf 39,33 CHF), Partners Group (-2,95 Prozent auf 591,40 CHF) und Amrize (-2,66 Prozent auf 30,35 CHF).

Welche SMI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4.321.495 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 297,079 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der SMI-Mitglieder

Im SMI verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,49 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
12.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG
12.03.26 Roche Overweight Barclays Capital
12.03.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.03.26 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG

Information

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