Zuversicht in Zürich: SMI klettert schlussendlich

SIX-Handel im Fokus

16.10.26 17:57 Uhr

Zum Handelsende zeigten sich die Anleger in Zürich optimistisch.

Der SMI bewegte sich im SIX-Handel zum Handelsschluss um 0,29 Prozent höher bei 14.391,31 Punkten. Die SMI-Mitglieder sind damit 1,625 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der SMI 0,060 Prozent stärker bei 14.358,18 Punkten, nach 14.349,51 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 14.307,52 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 14.399,49 Punkten.

SMI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der SMI bislang ein Plus von 3,93 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.09.2026, lag der SMI bei 13.868,66 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.07.2026, lag der SMI-Kurs bei 14.267,19 Punkten. Der SMI verzeichnete vor einem Jahr, am 16.10.2025, den Wert von 12.702,08 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8,64 Prozent nach oben. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14.669,51 Punkten. Bei 12.053,51 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen aktuell Sandoz (+ 2,55 Prozent auf 77,18 CHF), Galderma (+ 2,27 Prozent auf 176,05 CHF), Nestlé (+ 1,68 Prozent auf 82,43 CHF), Amrize (+ 1,49 Prozent auf 31,30 CHF) und Partners Group (+ 1,20 Prozent auf 607,40 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen Novartis (-0,95 Prozent auf 124,70 CHF), Alcon (-0,69 Prozent auf 54,74 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,68 Prozent auf 75,68 CHF), Givaudan (-0,51 Prozent auf 3.915,00 CHF) und Roche (-0,13 Prozent auf 379,20 CHF).

Welche SMI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SMI sticht die Nestlé-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4.039.513 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 317,750 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der SMI-Mitglieder

Im SMI verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,51 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net