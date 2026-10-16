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SIX-Handel im Fokus

Zuversicht in Zürich: SMI klettert schlussendlich

Zuversicht in Zürich: SMI klettert schlussendlich

Zum Handelsende zeigten sich die Anleger in Zürich optimistisch.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
82.42 EUR 1.74 EUR 2.16 %
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Alcon AG
59.32 EUR 1.32 EUR 2.28 %
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Amrize
33.26 EUR 0.82 EUR 2.53 %
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Galderma
187.00 EUR 3.00 EUR 1.63 %
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Givaudan AG
4,228.00 EUR 65.00 EUR 1.56 %
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Nestlé SA (Nestle)
88.59 EUR 1.76 EUR 2.03 %
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Novartis AG
135.00 EUR 1.84 EUR 1.38 %
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Partners Group AG
653.00 EUR 5.40 EUR 0.83 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
411.05 EUR 3.05 EUR 0.75 %
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Sandoz
81.64 EUR 0.24 EUR 0.29 %
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Swiss Re AG
162.00 EUR 1.60 EUR 1.00 %
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Indizes
SMI
14,391.31 CHF 41.80 CHF 0.29 %
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Der SMI bewegte sich im SIX-Handel zum Handelsschluss um 0,29 Prozent höher bei 14.391,31 Punkten. Die SMI-Mitglieder sind damit 1,625 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der SMI 0,060 Prozent stärker bei 14.358,18 Punkten, nach 14.349,51 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 14.307,52 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 14.399,49 Punkten.

SMI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der SMI bislang ein Plus von 3,93 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.09.2026, lag der SMI bei 13.868,66 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.07.2026, lag der SMI-Kurs bei 14.267,19 Punkten. Der SMI verzeichnete vor einem Jahr, am 16.10.2025, den Wert von 12.702,08 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8,64 Prozent nach oben. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14.669,51 Punkten. Bei 12.053,51 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen aktuell Sandoz (+ 2,55 Prozent auf 77,18 CHF), Galderma (+ 2,27 Prozent auf 176,05 CHF), Nestlé (+ 1,68 Prozent auf 82,43 CHF), Amrize (+ 1,49 Prozent auf 31,30 CHF) und Partners Group (+ 1,20 Prozent auf 607,40 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen Novartis (-0,95 Prozent auf 124,70 CHF), Alcon (-0,69 Prozent auf 54,74 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,68 Prozent auf 75,68 CHF), Givaudan (-0,51 Prozent auf 3.915,00 CHF) und Roche (-0,13 Prozent auf 379,20 CHF).

Welche SMI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SMI sticht die Nestlé-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4.039.513 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 317,750 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der SMI-Mitglieder

Im SMI verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,51 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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08:01 Nestlé Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
09.10.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
05.10.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.09.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research

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