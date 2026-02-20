DAX25.212 -0,3%Est506.118 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5200 -0,9%Nas22.679 -0,9%Bitcoin55.822 -2,4%Euro1,1801 ±0,0%Öl72,65 +2,5%Gold5.229 +0,9%
SMI-Kursentwicklung

Zuversicht in Zürich: SMI nachmittags mit Kursplus

27.02.26 15:57 Uhr
Das macht das Börsenbarometer in Zürich am Freitag.

Am Freitag notiert der SMI um 15:40 Uhr via SIX 0,42 Prozent höher bei 13.972,37 Punkten. Damit sind die im SMI enthaltenen Werte 1,665 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,329 Prozent stärker bei 13.959,57 Punkten in den Freitagshandel, nach 13.913,73 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag am Freitag bei 13.933,23 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 14.056,85 Punkten erreichte.

SMI seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gewann der SMI bereits um 1,00 Prozent. Vor einem Monat, am 27.01.2026, wies der SMI einen Stand von 13.216,23 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 27.11.2025, verzeichnete der SMI einen Wert von 12.831,05 Punkten. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 27.02.2025, einen Stand von 12.958,34 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 5,47 Prozent nach oben. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14.063,53 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 12.941,92 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen aktuell Swiss Re (+ 4,39 Prozent auf 136,80 CHF), Novartis (+ 1,73 Prozent auf 130,32 CHF), Swisscom (+ 1,55 Prozent auf 719,00 CHF), Roche (+ 1,40 Prozent auf 368,70 CHF) und Geberit (+ 1,34 Prozent auf 649,60 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen derweil Richemont (-3,96 Prozent auf 156,25 CHF), Partners Group (-3,22 Prozent auf 847,00 CHF), UBS (-1,83 Prozent auf 31,72 CHF), Holcim (-1,53 Prozent auf 70,80 CHF) und Amrize (-1,24 Prozent auf 48,66 CHF) unter Druck.

SMI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 2.341.669 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 321,470 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SMI-Titel im Fokus

Im SMI hat die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Partners Group-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 5,59 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

