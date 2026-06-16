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SMI-Performance im Fokus

Zuversicht in Zürich: SMI präsentiert sich schlussendlich fester

17.06.26 17:57 Uhr
Zuversicht in Zürich: SMI präsentiert sich schlussendlich fester | finanzen.net

Heute wagten sich die Börsianer in Zürich aus der Reserve.

Werte in diesem Artikel
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ABB (Asea Brown Boveri)
85,38 CHF 1,36 CHF 1,62%
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Indizes
SMI
13.815,2 PKT 53,7 PKT 0,39%
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Am Mittwoch sprang der SMI via SIX zum Handelsschluss um 0,39 Prozent auf 13.815,24 Punkte an. Damit sind die enthaltenen Werte 1,613 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,142 Prozent auf 13.741,95 Punkte an der Kurstafel, nach 13.761,53 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 13.836,65 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 13.732,04 Einheiten.

SMI-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der SMI bislang Verluste von 0,187 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, einen Stand von 13.220,17 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.03.2026, wies der SMI 12.962,41 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 17.06.2025, wurde der SMI auf 12.007,06 Punkte taxiert.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 4,29 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der SMI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 14.063,53 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12.053,51 Zählern verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen aktuell Holcim (+ 2,24 Prozent auf 77,52 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,62 Prozent auf 85,38 CHF), Amrize (+ 1,59 Prozent auf 44,84 CHF), Roche (+ 1,17 Prozent auf 327,80 CHF) und Novartis (+ 1,09 Prozent auf 121,00 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen derweil Swisscom (-1,72 Prozent auf 628,00 CHF), Logitech (-1,70 Prozent auf 85,82 CHF), Swiss Re (-0,65 Prozent auf 121,75 CHF), Nestlé (-0,62 Prozent auf 79,09 CHF) und Kühne + Nagel International (-0,48 Prozent auf 185,05 CHF) unter Druck.

SMI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 6.058.353 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 282,257 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,37 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,53 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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