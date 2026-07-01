Zuversicht in Zürich: SMI steigt

SMI-Kursverlauf

Der SMI performt heute positiv.

Am Donnerstag steigt der SMI um 12:07 Uhr via SIX um 0,82 Prozent auf 14.229,98 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,668 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,118 Prozent auf 14.130,71 Punkte an der Kurstafel, nach 14.114,00 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 14.120,56 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 14.261,55 Einheiten.

SMI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche stieg der SMI bereits um 0,309 Prozent. Noch vor einem Monat, am 02.06.2026, wies der SMI einen Wert von 13.305,72 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 02.04.2026, wies der SMI einen Wert von 12.981,97 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 02.07.2025, stand der SMI bei 11.992,24 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,42 Prozent aufwärts. Bei 14.287,62 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SMI. Das Jahrestief liegt hingegen bei 12.053,51 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen aktuell Kühne + Nagel International (+ 2,00 Prozent auf 204,30 CHF), UBS (+ 1,91 Prozent auf 41,03 CHF), Roche (+ 1,79 Prozent auf 334,70 CHF), Nestlé (+ 1,67 Prozent auf 84,26 CHF) und Givaudan (+ 1,16 Prozent auf 3.482,00 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-1,25 Prozent auf 85,10 CHF), Richemont (-0,90 Prozent auf 181,05 CHF), Amrize (-0,73 Prozent auf 42,41 CHF), Logitech (-0,49 Prozent auf 76,50 CHF) und Partners Group (-0,21 Prozent auf 676,00 CHF).

SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 1.560.233 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 287,618 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SMI-Titel im Fokus

In diesem Jahr hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,90 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net