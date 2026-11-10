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SMI-Performance im Blick

Zuversicht in Zürich: SMI steigt nachmittags

Zuversicht in Zürich: SMI steigt nachmittags

Der SMI verzeichnet am Nachmittag Kursanstiege.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
74.58 EUR 0.10 EUR 0.13 %
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Amrize
37.65 EUR 0.20 EUR 0.53 %
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Galderma
204.00 EUR -6.00 EUR -2.86 %
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Geberit AG (N)
641.00 EUR 8.60 EUR 1.36 %
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Givaudan AG
4,442.00 EUR 22.00 EUR 0.50 %
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Holcim AG
80.64 EUR 1.16 EUR 1.46 %
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Lonza AG (N)
720.00 EUR 0.60 EUR 0.08 %
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Partners Group AG
742.00 EUR 11.00 EUR 1.50 %
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Richemont
188.90 EUR 3.55 EUR 1.92 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
434.00 EUR -2.70 EUR -0.62 %
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Sandoz
92.36 EUR 0.12 EUR 0.13 %
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Sika AG
209.00 EUR 2.70 EUR 1.31 %
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Swiss Re AG
164.65 EUR 1.25 EUR 0.76 %
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UBS
43.15 EUR 0.25 EUR 0.58 %
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Indizes
SMI
15,039.93 CHF 93.78 CHF 0.63 %
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Der SMI tendiert im SIX-Handel um 15:40 Uhr um 0,69 Prozent stärker bei 15.049,19 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 1,706 Bio. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der SMI 0,668 Prozent fester bei 15.046,05 Punkten, nach 14.946,15 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag am Dienstag bei 14.996,31 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 15.075,80 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des SMI

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 13.787,40 Punkten. Der SMI notierte noch vor drei Monaten, am 10.08.2026, bei 14.633,70 Punkten. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 10.11.2025, den Wert von 12.455,20 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 13,60 Prozent. Das Jahreshoch des SMI steht derzeit bei 15.092,56 Punkten. Bei 12.053,51 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im SMI

Die Top-Aktien im SMI sind derzeit Richemont (+ 1,84 Prozent auf 173,95 CHF), UBS (+ 1,78 Prozent auf 40,67 CHF), Geberit (+ 1,50 Prozent auf 595,40 CHF), Holcim (+ 1,34 Prozent auf 75,68 CHF) und Sika (+ 1,25 Prozent auf 193,75 CHF). Flop-Aktien im SMI sind hingegen Galderma (-1,00 Prozent auf 188,75 CHF), Givaudan (-0,52 Prozent auf 4.044,00 CHF), Sandoz (-0,50 Prozent auf 84,04 CHF), Amrize (-0,43 Prozent auf 34,92 CHF) und Lonza (-0,03 Prozent auf 659,20 CHF).

Die meistgehandelten SMI-Aktien

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1.507.186 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 337,716 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Werte im Fokus

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,89 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
04.11.26 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.11.26 Roche Neutral UBS AG
28.10.26 Roche Buy Deutsche Bank AG
26.10.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.10.26 Roche Outperform RBC Capital Markets

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