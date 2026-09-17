Zuversicht in Zürich: SMI steigt zum Handelsende

Index-Performance im Blick

17.09.26 17:57 Uhr

Der SMI machte am Abend Gewinne.

Am Donnerstag bewegte sich der SMI via SIX letztendlich 0,57 Prozent stärker bei 13.947,31 Punkten. Insgesamt kommt der SMI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,583 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,367 Prozent auf 13.919,53 Punkte an der Kurstafel, nach 13.868,66 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tageshoch bei 13.982,98 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 13.876,65 Punkten lag.

SMI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der SMI bislang ein Plus von 0,841 Prozent. Der SMI notierte noch vor einem Monat, am 17.08.2026, bei 14.302,39 Punkten. Der SMI verzeichnete vor drei Monaten, am 17.06.2026, den Wert von 13.815,24 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.09.2025, notierte der SMI bei 11.998,96 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 5,28 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der SMI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 14.669,51 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 12.053,51 Zähler.

SMI-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen aktuell Logitech (+ 2,40 Prozent auf 84,32 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,61 Prozent auf 79,52 CHF), Novartis (+ 1,52 Prozent auf 116,02 CHF), Swiss Life (+ 1,45 Prozent auf 935,60 CHF) und Lonza (+ 1,23 Prozent auf 545,00 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil Alcon (-3,01 Prozent auf 53,44 CHF), Amrize (-1,46 Prozent auf 31,82 CHF), Kühne + Nagel International (-0,37 Prozent auf 216,50 CHF), Roche (-0,36 Prozent auf 361,20 CHF) und Holcim (-0,32 Prozent auf 68,24 CHF).

Die teuersten SMI-Konzerne

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 6.718.198 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 303,309 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder im Blick

Unter den SMI-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,32 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net