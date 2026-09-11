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SMI-Marktbericht

Zuversicht in Zürich: SMI zum Ende des Freitagshandels mit positivem Vorzeichen

Zuversicht in Zürich: SMI zum Ende des Freitagshandels mit positivem Vorzeichen

Heute zeigten sich die Börsianer in Zürich zuversichtlich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
82.58 EUR 0.58 EUR 0.71 %
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Alcon AG
57.12 EUR -1.20 EUR -2.06 %
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Amrize
34.78 EUR 0.28 EUR 0.81 %
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Kühne + Nagel International AG (KN)
227.70 EUR 3.50 EUR 1.56 %
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Logitech S.A.
85.96 EUR 0.06 EUR 0.07 %
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Lonza AG (N)
561.00 EUR -5.80 EUR -1.02 %
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Partners Group AG
686.40 EUR -7.40 EUR -1.07 %
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Richemont
183.50 EUR -0.35 EUR -0.19 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
366.55 EUR 4.65 EUR 1.28 %
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Swiss Re AG
144.15 EUR 0.50 EUR 0.35 %
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UBS
47.16 EUR 0.32 EUR 0.68 %
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Indizes
SMI
13,775.27 CHF 35.17 CHF 0.26 %
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Der SMI gewann im SIX-Handel letztendlich 0,26 Prozent auf 13.775,27 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,585 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,289 Prozent fester bei 13.779,77 Punkten in den Freitagshandel, nach 13.740,10 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tageshoch bei 13.871,65 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 13.768,82 Punkten lag.

SMI-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der SMI bislang einen Verlust von 3,22 Prozent. Der SMI erreichte vor einem Monat, am 11.08.2026, den Stand von 14.575,25 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.06.2026, erreichte der SMI einen Wert von 13.529,65 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.09.2025, wies der SMI einen Stand von 12.292,72 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,99 Prozent aufwärts. 14.669,51 Punkte markierten den Höchststand des SMI im laufenden Jahr. 12.053,51 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

SMI-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen aktuell Logitech (+ 3,48 Prozent auf 83,30 CHF), Amrize (+ 1,41 Prozent auf 33,16 CHF), UBS (+ 1,39 Prozent auf 44,56 CHF), Richemont (+ 1,21 Prozent auf 175,00 CHF) und Swiss Re (+ 1,18 Prozent auf 136,85 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil Partners Group (-1,04 Prozent auf 647,20 CHF), Alcon (-0,95 Prozent auf 53,98 CHF), Kühne + Nagel International (-0,75 Prozent auf 212,60 CHF), Lonza (-0,71 Prozent auf 531,20 CHF) und Roche (-0,38 Prozent auf 344,20 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4.103.222 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 293,078 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,96 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
12.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG
12.03.26 Roche Overweight Barclays Capital
12.03.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.03.26 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG

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