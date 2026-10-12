Zuversicht in Zürich: SMI zum Start des Montagshandels auf grünem Terrain

SMI-Marktbericht

12.10.26 09:27 Uhr

Der SMI knüpft am Montag an seine Vortagesgewinne an.

Am Montag notiert der SMI um 09:10 Uhr via SIX 0,52 Prozent stärker bei 13.859,41 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 1,583 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,435 Prozent auf 13.847,40 Punkte an der Kurstafel, nach 13.787,40 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 13.817,23 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13.859,58 Zählern.

So bewegt sich der SMI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, den Wert von 13.775,27 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, den Stand von 14.235,09 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, bei 12.481,41 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 4,62 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SMI liegt derzeit bei 14.669,51 Punkten. Bei 12.053,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im SMI

Die stärksten Aktien im SMI sind derzeit UBS (+ 0,95 Prozent auf 40,28 CHF), Partners Group (+ 0,94 Prozent auf 600,20 CHF), Galderma (+ 0,91 Prozent auf 166,45 CHF), Roche (+ 0,75 Prozent auf 360,50 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,65 Prozent auf 80,16 CHF). Schwächer notieren im SMI derweil Lonza (-0,07 Prozent auf 571,80 CHF), Sika (+ 0,06 Prozent auf 173,90 CHF), Geberit (+ 0,08 Prozent auf 529,00 CHF), Richemont (+ 0,18 Prozent auf 170,60 CHF) und Logitech (+ 0,20 Prozent auf 82,14 CHF).

Welche SMI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 172.307 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI mit 305,902 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Aktien

Die Swiss Re-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten auf. Mit 7,68 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.net