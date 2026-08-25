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Marktbericht

Zuversicht in Zürich: SPI am Mittag in der Gewinnzone

Zuversicht in Zürich: SPI am Mittag in der Gewinnzone

Der SPI notiert am Mittwoch im Plus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Addex Therapeutics Ltd.
0.03 EUR 0.00 EUR -1.64 %
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Adval Tech AG
42.40 EUR 0.20 EUR 0.47 %
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EvoNext Holdings AG
2.46 EUR -0.14 EUR -5.38 %
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Gurit Holding AG
38.00 EUR 8.00 EUR 26.67 %
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Kudelski S.A. (I)
0.97 EUR 0.02 EUR 2.11 %
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Leonteq AG
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Roche Holding AG (Inhaberaktie)
407.60 EUR 5.80 EUR 1.44 %
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SoftwareONE
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Stadler Rail
30.72 EUR 4.82 EUR 18.61 %
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Indizes
SPI
20,488.54 CHF 67.23 CHF 0.33 %
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Am Mittwoch bewegt sich der SPI um 12:06 Uhr via SIX 0,45 Prozent fester bei 20.512,30 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,512 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,083 Prozent fester bei 20.438,32 Punkten in den Handel, nach 20.421,31 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 20.521,28 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 20.438,32 Zählern.

SPI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SPI bislang Gewinne von 1,09 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, lag der SPI bei 20.069,67 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.05.2026, wurde der SPI mit einer Bewertung von 19.096,53 Punkten gehandelt. Der SPI lag vor einem Jahr, am 26.08.2025, bei 16.896,19 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 12,44 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SPI bereits bei 20.636,94 Punkten. Bei 16.847,58 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell Gurit (+ 22,87 Prozent auf 36,00 CHF), Stadler Rail (+ 18,60 Prozent auf 29,08 CHF), SoftwareONE (+ 13,88 Prozent auf 9,85 CHF), Addex Therapeutics (+ 10,85 Prozent auf 0,03 CHF) und Arbonia (+ 5,11 Prozent auf 4,22 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind derweil Kudelski (-4,89 Prozent auf 1,27 CHF), Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (-4,56 Prozent auf 31,40 CHF), MindMaze Therapeutics (-3,77 Prozent auf 0,15 CHF), Adval Tech (-3,26 Prozent auf 41,60 CHF) und Leonteq (-3,14 Prozent auf 20,05 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die Addex Therapeutics-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 1.662.106 Aktien gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 318,790 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SPI-Fundamentaldaten im Fokus

Die EvoNext-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Die Curatis-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11,77 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Judith Linine / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
13.08.10 BRAIN FORCE halten SES Research/ Warburg Gruppe
13.05.10 BRAIN FORCE halten SES Research/ Warburg Gruppe
18.12.09 BRAIN FORCE kaufen SES Research GmbH
16.11.09 BRAIN FORCE halten SES Research GmbH
24.08.09 BRAIN FORCE halten SES Research GmbH

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