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SPI-Kursentwicklung

Zuversicht in Zürich: SPI am Nachmittag mit Kursplus

Zuversicht in Zürich: SPI am Nachmittag mit Kursplus

Das macht das Börsenbarometer in Zürich aktuell.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Addex Therapeutics Ltd.
0.03 EUR 0.00 EUR -5.08 %
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Adecco SA
27.22 EUR -0.90 EUR -3.20 %
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ams-OSRAM AG
15.60 EUR -1.05 EUR -6.31 %
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ASMALLWORLD AG
1.12 EUR 0.01 EUR 0.90 %
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Barry Callebaut AG (N)
1,344.00 EUR 21.00 EUR 1.59 %
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Bellevue AG
7.35 EUR 0.05 EUR 0.68 %
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COSMO Pharmaceuticals N.V.
63.90 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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EvoNext Holdings AG
2.44 EUR -0.02 EUR -0.81 %
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Highlight Event and Entertainment AG
5.35 EUR 0.05 EUR 0.94 %
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Richemont
183.45 EUR -0.15 EUR -0.08 %
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Roche Holding AG (Inhaberaktie)
444.00 EUR -5.00 EUR -1.11 %
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Varia US Properties
11.20 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Indizes
SPI
21,396.09 CHF 138.36 CHF 0.65 %
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Um 15:39 Uhr tendiert der SPI im SIX-Handel 0,77 Prozent höher bei 21.421,23 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,674 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,329 Prozent auf 21.327,57 Punkte an der Kurstafel, nach 21.257,73 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag heute bei 21.440,74 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 21.310,12 Punkten erreichte.

SPI seit Beginn des Jahres

Der SPI wies vor einem Monat, am 16.10.2026, einen Stand von 20.288,85 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, lag der SPI bei 20.310,57 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI notierte am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, bei 17.391,52 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 17,43 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der SPI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 21.440,74 Punkten. Bei 16.847,58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SPI-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell Highlight Event and Entertainment (+ 20,93 Prozent auf 5,20 CHF), ASMALLWORLD (+ 6,19 Prozent auf 1,20 CHF), Richemont (+ 3,66 Prozent auf 175,65 CHF), Villars SA (+ 3,45 Prozent auf 600,00 CHF) und COSMO Pharmaceuticals (+ 2,62 Prozent auf 58,70 CHF). Schwächer notieren im SPI hingegen Addex Therapeutics (-19,88 Prozent auf 0,03 CHF), SHL Telemedicine (-9,70 Prozent auf 0,91 CHF), Varia US Properties (-5,91 Prozent auf 10,35 CHF), ams-OSRAM (-5,05 Prozent auf 14,48 CHF) und Adecco SA (-4,51 Prozent auf 24,96 CHF).

Welche SPI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Addex Therapeutics-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 2.104.428 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 354,679 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die SPI-Mitglieder auf

Die EvoNext-Aktie weist mit 0,36 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Mit 8,20 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Bellevue-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Judith Linine / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
23.09.26 ams-OSRAM Buy Jefferies & Company Inc.
11.05.26 ams-OSRAM Buy Jefferies & Company Inc.
08.05.26 ams-OSRAM Buy UBS AG
08.05.26 ams-OSRAM Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.05.26 ams-OSRAM Hold Jefferies & Company Inc.

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