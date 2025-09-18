Zuversicht in Zürich: SPI-Börsianer greifen am Freitagmittag zu

Index-Performance

Der SPI zeigt sich am Mittag wenig bewegt.

Um 12:06 Uhr tendiert der SPI im SIX-Handel 0,05 Prozent fester bei 19.030,03 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,518 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,292 Prozent stärker bei 19.075,77 Punkten in den Freitagshandel, nach 19.020,19 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 19.075,77 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 19.007,88 Zählern.

SPI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der SPI bislang einen Gewinn von 1,37 Prozent. Vor einem Monat, am 20.01.2026, wies der SPI einen Wert von 18.198,72 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 20.11.2025, betrug der SPI-Kurs 17.253,92 Punkte. Der SPI lag vor einem Jahr, am 20.02.2025, bei 16.993,75 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 4,32 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 19.127,18 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 17.950,56 Punkten erreicht.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im SPI sind aktuell Perrot Duval SA (+ 21,00 Prozent auf 53,00 CHF), Gurit (+ 5,58 Prozent auf 28,40 CHF), OC Oerlikon (+ 4,97 Prozent auf 3,93 CHF), Cembra Money Bank (+ 3,12 Prozent auf 95,85 CHF) und Adval Tech (+ 2,86 Prozent auf 36,00 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen hingegen Molecular Partners (-6,09 Prozent auf 3,70 CHF), Liechtensteinische Landesbank (-4,95 Prozent auf 94,10 CHF), SHL Telemedicine (-3,67 Prozent auf 1,05 CHF), LEM (-3,31 Prozent auf 307,00 CHF) und Newron PharmaceuticalsAz (-3,30 Prozent auf 18,74 CHF) unter Druck.

Welche SPI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 2.333.730 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 328,259 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien im Fokus

Die Evolva-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten auf. Kudelski lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 79,95 Prozent.

Redaktion finanzen.net