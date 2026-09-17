Zuversicht in Zürich: SPI klettert zum Start des Donnerstagshandels

Index-Performance im Blick

17.09.26 09:27 Uhr

So bewegt sich der SPI heute.

Am Donnerstag tendiert der SPI um 09:09 Uhr via SIX 0,34 Prozent fester bei 19.623,20 Punkten. Der Wert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,400 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,288 Prozent höher bei 19.613,45 Punkten in den Handel, nach 19.557,13 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 19.612,32 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 19.623,20 Zählern.

SPI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den SPI bereits um 0,487 Prozent nach oben. Der SPI lag noch vor einem Monat, am 17.08.2026, bei 20.181,31 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.06.2026, wurde der SPI mit 19.511,76 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 17.09.2025, verzeichnete der SPI einen Stand von 16.695,87 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 7,57 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der SPI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 20.636,94 Punkten. Bei 16.847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich aktuell Addex Therapeutics (+ 10,71 Prozent auf 0,02 CHF), Helvetia Baloise (+ 3,84 Prozent auf 222,00 CHF), Groupe Minoteries SA (+ 3,64 Prozent auf 228,00 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 2,72 Prozent auf 6,04 CHF) und MCH (+ 2,57 Prozent auf 6,38 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind derweil Rieter (-10,87 Prozent auf 2,63 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-7,60 Prozent auf 46,20 CHF), ASMALLWORLD (-7,32 Prozent auf 0,57 CHF), Kudelski (-4,55 Prozent auf 1,26 CHF) und Schweiter Technologies (-4,49 Prozent auf 340,00 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SPI auf

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die Rieter-Aktie aufweisen. 319.689 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 309,365 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien im Blick

Unter den SPI-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Curatis lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 11,77 Prozent.

Redaktion finanzen.net