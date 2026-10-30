DAX 26.014 -0,1%ESt50 6.174 -0,5%MSCI World 4.936 -0,0%Top 10 Crypto 10,30 -1,5%Nas 26.185 -1,4%Bitcoin 69.565 -0,2%Euro 1,1189 -0,0%Öl 116,8 +1,7%Gold 3.991 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Index im Fokus

Zuversicht in Zürich: SPI legt zum Handelsstart zu

Zuversicht in Zürich: SPI legt zum Handelsstart zu

Der SPI hält derzeit an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Adecco SA
24.74 EUR -0.16 EUR -0.64 %
Charts | News | Analysen
Barry Callebaut AG (N)
1,236.00 EUR -18.00 EUR -1.44 %
Charts | News | Analysen
Bellevue AG
7.20 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
EvoNext Holdings AG
2.42 EUR -0.02 EUR -0.82 %
Charts | News | Analysen
Feintool International AG (N) (FIH)
11.70 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
Highlight Event and Entertainment AG
5.10 EUR 0.44 EUR 9.44 %
Charts | News | Analysen
MCH
6.80 EUR -0.25 EUR -3.55 %
Charts | News | Analysen
MindMaze Therapeutics
0.17 EUR 0.01 EUR 3.57 %
Charts | News | Analysen
Nestlé SA (Nestle)
91.08 EUR 1.54 EUR 1.72 %
Charts | News | Analysen
Roche Holding AG (Inhaberaktie)
448.40 EUR 5.60 EUR 1.26 %
Charts | News | Analysen
Straumann Holding AG
103.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
Swiss Re AG
162.60 EUR -1.75 EUR -1.06 %
Charts | News | Analysen
VAT
626.00 EUR -16.40 EUR -2.55 %
Charts | News | Analysen
Indizes
SPI
20,847.18 CHF 53.65 CHF 0.26 %
News | Analysen

Am Freitag geht es im SPI um 09:09 Uhr via SIX um 0,20 Prozent auf 20.834,56 Punkte nach oben. Damit sind die enthaltenen Werte 2,613 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der SPI 0,436 Prozent stärker bei 20.884,10 Punkten, nach 20.793,53 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SPI bei 20.834,56 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 20.884,10 Punkten.

So bewegt sich der SPI auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den SPI bereits um 2,08 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 30.09.2026, wies der SPI einen Wert von 19.612,09 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 30.07.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 20.246,22 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.10.2025, bewegte sich der SPI bei 17.063,80 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 14,21 Prozent zu Buche. Das SPI-Jahreshoch beträgt derzeit 20.918,26 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16.847,58 Zählern erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen aktuell Highlight Event and Entertainment (+ 7,00 Prozent auf 5,35 CHF), Adecco SA (+ 2,10 Prozent auf 23,34 CHF), Straumann (+ 1,76 Prozent auf 98,14 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 1,48 Prozent auf 0,16 CHF) und Swiss Re (+ 1,43 Prozent auf 153,00 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind derweil Feintool International (-6,09 Prozent auf 10,80 CHF), SHL Telemedicine (-5,61 Prozent auf 1,01 CHF), MCH (-4,43 Prozent auf 6,04 CHF), EvoNext (-3,56 Prozent auf 2,17 CHF) und VAT (-3,34 Prozent auf 578,60 CHF).

Die meistgehandelten SPI-Aktien

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die Nestlé-Aktie aufweisen. 767.489 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 354,011 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SPI.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Mitglieder

Unter den SPI-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,20 Prozent bei der Bellevue-Aktie zu erwarten.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Judith Linine / Shutterstock.com

Aktuelle Nestlé Aktie News

Werbung

Nestlé Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nestlé nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
27.10.26 Nestlé Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.10.26 Nestlé Buy Jefferies & Company Inc.
23.10.26 Nestlé Neutral UBS AG
23.10.26 Nestlé Kaufen DZ BANK
23.10.26 Nestlé Hold Deutsche Bank AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.