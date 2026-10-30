Zuversicht in Zürich: SPI legt zum Handelsstart zu

Index im Fokus

30.10.26 09:27 Uhr

Der SPI hält derzeit an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Am Freitag geht es im SPI um 09:09 Uhr via SIX um 0,20 Prozent auf 20.834,56 Punkte nach oben. Damit sind die enthaltenen Werte 2,613 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der SPI 0,436 Prozent stärker bei 20.884,10 Punkten, nach 20.793,53 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SPI bei 20.834,56 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 20.884,10 Punkten.

So bewegt sich der SPI auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den SPI bereits um 2,08 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 30.09.2026, wies der SPI einen Wert von 19.612,09 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 30.07.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 20.246,22 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.10.2025, bewegte sich der SPI bei 17.063,80 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 14,21 Prozent zu Buche. Das SPI-Jahreshoch beträgt derzeit 20.918,26 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16.847,58 Zählern erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen aktuell Highlight Event and Entertainment (+ 7,00 Prozent auf 5,35 CHF), Adecco SA (+ 2,10 Prozent auf 23,34 CHF), Straumann (+ 1,76 Prozent auf 98,14 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 1,48 Prozent auf 0,16 CHF) und Swiss Re (+ 1,43 Prozent auf 153,00 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind derweil Feintool International (-6,09 Prozent auf 10,80 CHF), SHL Telemedicine (-5,61 Prozent auf 1,01 CHF), MCH (-4,43 Prozent auf 6,04 CHF), EvoNext (-3,56 Prozent auf 2,17 CHF) und VAT (-3,34 Prozent auf 578,60 CHF).

Die meistgehandelten SPI-Aktien

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die Nestlé-Aktie aufweisen. 767.489 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 354,011 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SPI.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Mitglieder

Unter den SPI-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,20 Prozent bei der Bellevue-Aktie zu erwarten.

Redaktion Finanzen.net