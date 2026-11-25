SPI-Performance

Das macht das Börsenbarometer in Zürich mittags.

Um 12:09 Uhr tendiert der SPI im SIX-Handel 0,74 Prozent höher bei 20.844,05 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,632 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,856 Prozent auf 20.868,70 Punkte an der Kurstafel, nach 20.691,48 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 20.808,41 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 20.910,98 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des SPI

Seit Wochenbeginn ging es für den SPI bereits um 1,66 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, den Stand von 20.387,91 Punkten. Der SPI stand vor drei Monaten, am 25.08.2026, bei 20.421,31 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.11.2025, wies der SPI einen Stand von 17.542,28 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 14,26 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SPI steht derzeit bei 21.440,74 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16.847,58 Zählern.

Heutige Tops und Flops im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich derzeit ams-OSRAM (+ 15,96 Prozent auf 14,02 CHF), Swatch (N) (+ 5,77 Prozent auf 38,50 CHF), Medmix (+ 5,41 Prozent auf 10,32 CHF), SHL Telemedicine (+ 5,10 Prozent auf 1,03 CHF) und Swatch (I) (+ 5,01 Prozent auf 201,30 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen derweil Stadler Rail (-7,13 Prozent auf 28,38 CHF), StarragTornos (-4,86 Prozent auf 33,30 CHF), BioVersys (-4,31 Prozent auf 22,20 CHF), Curatis (-3,59 Prozent auf 16,10 CHF) und Edisun Power Europe (-3,24 Prozent auf 71,60 CHF) unter Druck.

SPI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SPI ist die ams-OSRAM-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1.326.241 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 352,601 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SPI-Werte im Blick

In diesem Jahr weist die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Die Bellevue-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,20 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion Finanzen.net