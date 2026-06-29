Zuversicht in Zürich: SPI mittags mit Gewinnen
Für den SPI geht es heute aufwärts.
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Am Dienstag tendiert der SPI um 12:09 Uhr via SIX 0,39 Prozent höher bei 20.118,34 Punkten. Der Börsenwert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,478 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,248 Prozent auf 20.090,77 Punkte an der Kurstafel, nach 20.040,99 Punkten am Vortag.
Der SPI erreichte heute sein Tagestief bei 20.050,30 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 20.119,55 Punkten lag.
SPI-Entwicklung auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, wurde der SPI mit einer Bewertung von 19.157,82 Punkten gehandelt. Der SPI verzeichnete am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, den Stand von 17.673,08 Punkten. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2025, verzeichnete der SPI einen Stand von 16.534,67 Punkten.
Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 10,28 Prozent. Das Jahreshoch des SPI liegt derzeit bei 20.119,55 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 16.847,58 Zählern.
Aufsteiger und Absteiger im SPI
Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen derzeit Idorsia (+ 6,02 Prozent auf 7,31 CHF), BACHEM (+ 5,08 Prozent auf 76,60 CHF), IVF HARTMANN (+ 4,00) Prozent auf 130,00 CHF), Sensirion (+ 3,87 Prozent auf 80,50 CHF) und SKAN (+ 3,84 Prozent auf 56,80 CHF). Schwächer notieren im SPI derweil EvoNext (-19,12 Prozent auf 2,20 CHF), SHL Telemedicine (-9,42 Prozent auf 0,94 CHF), Adval Tech (-5,83 Prozent auf 42,00 CHF), Logitech (-4,30 Prozent auf 76,16 CHF) und Xlife Sciences (-3,61 Prozent auf 18,70 CHF).
Die teuersten Konzerne im SPI
Die Idorsia-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 1.366.000 Aktien gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 294,993 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
SPI-Fundamentaldaten im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Die Curatis-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.net
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