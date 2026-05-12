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Zuversicht in Zürich: SPI schließt in der Gewinnzone

13.05.26 17:57 Uhr
Zuversicht in Zürich: SPI schließt in der Gewinnzone | finanzen.net

So bewegte sich der SPI am Mittwoch zum Handelsende.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Adecco SA
15,25 CHF -3,05 CHF -16,67%
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ams-OSRAM AG
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BELIMO Holding AG
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BVZ AG
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Curatis AG
24,00 CHF 1,00 CHF 4,35%
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EvoNext Holdings AG
1,19 CHF 0,19 CHF 18,50%
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GAM AG
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Holcim AG
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Kuros (Kuros Biosciences)
20,70 CHF 1,70 CHF 8,95%
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Molecular Partners AG
3,01 CHF -0,13 CHF -4,14%
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Roche Holding AG (Inhaberaktie)
328,20 CHF -0,20 CHF -0,06%
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Schlatter Industries AG
17,40 CHF -1,10 CHF -5,95%
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SHL Telemedicine
USD 0,00 USD 0,00%
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UBS
36,22 CHF 1,35 CHF 3,87%
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Indizes
SPI
18.684,2 PKT 101,8 PKT 0,55%
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Zum Handelsende ging es im SPI im SIX-Handel um 0,55 Prozent aufwärts auf 18.684,24 Punkte. Insgesamt kommt der SPI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,353 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,385 Prozent stärker bei 18.653,96 Punkten in den Handel, nach 18.582,49 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 18.724,51 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 18.560,60 Einheiten.

SPI-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den SPI bereits um 0,685 Prozent aufwärts. Der SPI stand noch vor einem Monat, am 13.04.2026, bei 18.452,54 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.02.2026, lag der SPI-Kurs bei 18.763,25 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.05.2025, wies der SPI einen Wert von 16.676,24 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 2,42 Prozent. Bei 19.309,93 Punkten erreichte der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 16.847,58 Zähler.

Das sind die Tops und Flops im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell EvoNext (+ 18,50 Prozent auf 1,19 CHF), BELIMO (+ 9,29 Prozent auf 788,50 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (+ 8,95 Prozent auf 20,70 CHF), ams-OSRAM (+ 7,93 Prozent auf 18,78 CHF) und SHL Telemedicine (+ 7,78 Prozent auf 0,97 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil Adecco SA (-16,67 Prozent auf 15,25 CHF), GAM (-8,97 Prozent auf 0,07 CHF), Schlatter Industries (-5,95 Prozent auf 17,40 CHF), BVZ (-4,64 Prozent auf 1.440,00 CHF) und Molecular Partners (-4,14 Prozent auf 3,01 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 6.820.074 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 283,392 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der SPI-Aktien

Unter den SPI-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 11,77 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Judith Linine / Shutterstock.com

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