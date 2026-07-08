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Kursverlauf

Zuversicht in Zürich: SPI schlussendlich im Aufwind

Zuversicht in Zürich: SPI schlussendlich im Aufwind

Der SPI verzeichnete schlussendlich Kursanstiege.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Addex Therapeutics Ltd.
0.04 EUR -0.01 EUR -15.66 %
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Adval Tech AG
44.00 EUR 1.20 EUR 2.80 %
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ams-OSRAM AG
19.90 EUR 0.50 EUR 2.58 %
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ASMALLWORLD AG
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Bellevue AG
7.50 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Comet Holding AG
390.00 EUR 7.40 EUR 1.93 %
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Curatis AG
24.80 EUR -0.40 EUR -1.59 %
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EvoNext Holdings AG
2.34 EUR -0.02 EUR -0.85 %
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Highlight Event and Entertainment AG
6.25 EUR 0.55 EUR 9.65 %
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Logitech S.A.
85.60 EUR 1.20 EUR 1.42 %
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Meier Tobler
32.40 EUR -1.00 EUR -2.99 %
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Nestlé SA (Nestle)
89.86 EUR -1.18 EUR -1.30 %
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Roche Holding AG (Inhaberaktie)
372.60 EUR -0.40 EUR -0.11 %
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Tecan (N)
182.80 EUR -2.10 EUR -1.14 %
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Indizes
SPI
19,998.19 CHF 66.30 CHF 0.33 %
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Der SPI erhöhte sich im SIX-Handel zum Handelsschluss um 0,33 Prozent auf 19.998,19 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,505 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,265 Prozent auf 19.984,64 Punkte an der Kurstafel, nach 19.931,89 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 20.027,90 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 19.902,52 Punkten verzeichnete.

SPI-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gab der SPI bereits um 1,67 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 09.06.2026, betrug der SPI-Kurs 18.882,16 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 09.04.2026, wies der SPI einen Wert von 18.377,07 Punkten auf. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 09.07.2025, einen Stand von 16.679,99 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 9,63 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der SPI bislang 20.370,23 Punkte. Bei 16.847,58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im SPI

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich derzeit Comet (+ 11,69 Prozent auf 389,80 CHF), ams-OSRAM (+ 7,83 Prozent auf 19,15 CHF), Meier Tobler (+ 5,18 Prozent auf 32,50 CHF), Bellevue (+ 4,68 Prozent auf 7,16 CHF) und Tecan (N) (+ 4,29 Prozent auf 175,00 CHF). Schwächer notieren im SPI hingegen Perrot Duval SA (-9,70 Prozent auf 45,60 CHF), Highlight Event and Entertainment (-9,09 Prozent auf 5,50 CHF), Adval Tech (-9,01 Prozent auf 40,40 CHF), ASMALLWORLD (-6,35 Prozent auf 0,59 CHF) und Addex Therapeutics (-6,10 Prozent auf 0,04 CHF).

Blick in den SPI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Nestlé-Aktie. 4.375.122 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 297,127 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert aus.

SPI-Fundamentalkennzahlen

Die EvoNext-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Mit 11,77 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Judith Linine / Shutterstock.com

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07.07.26 Nestlé Equal Weight Barclays Capital
06.07.26 Nestlé Hold Deutsche Bank AG
29.06.26 Nestlé Neutral UBS AG
29.06.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
29.06.26 Nestlé Hold Jefferies & Company Inc.