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Zuversicht in Zürich: SPI verbucht Gewinne

Zuversicht in Zürich: SPI verbucht Gewinne

Der SPI verzeichnet aktuell Kursgewinne.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ASMALLWORLD AG
0.55 EUR 0.02 EUR 2.80 %
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BioVersys
25.80 EUR 0.40 EUR 1.57 %
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Curatis AG
20.40 EUR 0.60 EUR 3.03 %
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EvoNext Holdings AG
2.58 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Feintool International AG (N) (FIH)
13.10 EUR 2.20 EUR 20.18 %
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Flughafen Zürich AG
239.40 EUR 0.60 EUR 0.25 %
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Leonteq AG
22.30 EUR 0.45 EUR 2.06 %
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Logitech S.A.
84.22 EUR -0.90 EUR -1.06 %
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METALL ZUG AG B
865.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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MindMaze Therapeutics
0.19 EUR 0.03 EUR 16.46 %
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Roche Holding AG (Inhaberaktie)
395.40 EUR -6.40 EUR -1.59 %
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Stadler Rail
32.48 EUR -1.04 EUR -3.10 %
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Vetropack Holding AG Act nom -A-
22.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Indizes
SPI
20,314.72 CHF 51.50 CHF 0.25 %
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Am Freitag verbucht der SPI um 12:09 Uhr via SIX Gewinne in Höhe von 0,21 Prozent auf 20.305,28 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 2,525 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,373 Prozent auf 20.338,87 Punkte an der Kurstafel, nach 20.263,22 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 20.291,59 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 20.354,02 Einheiten.

SPI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche legte der SPI bereits um 0,070 Prozent zu. Vor einem Monat, am 28.07.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 20.401,08 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.05.2026, wies der SPI einen Wert von 19.084,30 Punkten auf. Der SPI wurde vor einem Jahr, am 28.08.2025, mit 16.957,74 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 11,31 Prozent zu. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20.636,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16.847,58 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops im SPI

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich derzeit Vetropack A (+ 5,58 Prozent auf 21,75 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 5,43 Prozent auf 0,19 CHF), BioVersys (+ 4,45 Prozent auf 25,80 CHF), Leonteq (+ 4,32 Prozent auf 21,75 CHF) und METALL ZUG (+ 3,90 Prozent auf 879,00 CHF). Flop-Aktien im SPI sind hingegen ASMALLWORLD (-6,56 Prozent auf 0,57 CHF), Feintool International (-4,84 Prozent auf 11,80 CHF), Flughafen Zürich (-4,70 Prozent auf 215,00 CHF), Villars SA (-3,31 Prozent auf 585,00 CHF) und Stadler Rail (-2,36 Prozent auf 30,68 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SPI

Aktuell weist die MindMaze Therapeutics-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 1.632.750 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 317,908 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Mit 11,77 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Curatis-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Judith Linine / Shutterstock.com

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25.02.13 Roche kaufen S&P Equity Research
22.02.13 Roche halten Citigroup Corp.
05.02.13 Roche halten Hamburger Sparkasse AG (Haspa)
01.02.13 Roche kaufen Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.01.13 Roche kaufen Barclays Capital

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