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SPI-Performance im Fokus

Zuversicht in Zürich: SPI zeigt sich nachmittags fester

Zuversicht in Zürich: SPI zeigt sich nachmittags fester

Für den SPI geht es aktuell aufwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Adecco SA
24.90 EUR 0.42 EUR 1.72 %
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ASMALLWORLD AG
1.30 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Barry Callebaut AG (N)
1,306.00 EUR -27.00 EUR -2.03 %
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Bellevue AG
7.30 EUR -0.15 EUR -2.01 %
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Curatis AG
17.90 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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EvoNext Holdings AG
2.50 EUR -0.02 EUR -0.79 %
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Highlight Event and Entertainment AG
5.35 EUR 0.20 EUR 3.88 %
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MindMaze Therapeutics
0.16 EUR 0.01 EUR 6.76 %
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Roche Holding AG (Inhaberaktie)
448.40 EUR 4.20 EUR 0.95 %
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Schlatter Industries AG
19.80 CHF -0.20 CHF -1.0 %
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Tecan (N)
281.20 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Vetropack Holding AG Act nom -A-
21.20 EUR 0.40 EUR 1.92 %
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Ypsomed AG
445.40 EUR 14.00 EUR 3.25 %
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Indizes
SPI
21,280.99 CHF 86.29 CHF 0.41 %
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Um 15:39 Uhr legt der SPI im SIX-Handel um 0,43 Prozent auf 21.284,85 Punkte zu. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,665 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,775 Prozent auf 21.358,95 Punkte an der Kurstafel, nach 21.194,70 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 21.253,82 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 21.370,09 Zählern.

So bewegt sich der SPI seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gewann der SPI bereits um 2,29 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.10.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 19.652,30 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.08.2026, erreichte der SPI einen Stand von 20.370,95 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.11.2025, wies der SPI 17.627,02 Punkte auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 16,68 Prozent nach oben. Bei 21.370,09 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SPI. Bei 16.847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Heutige Tops und Flops im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen derzeit Adecco SA (+ 14,21 Prozent auf 26,04 CHF), SHL Telemedicine (+ 4,95 Prozent auf 1,06 CHF), Ypsomed (+ 4,59 Prozent auf 433,00 CHF), Schlatter Industries (+ 4,00 Prozent auf 20,80 CHF) und Vetropack A (+ 3,36 Prozent auf 19,70 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil Highlight Event and Entertainment (-10,38 Prozent auf 4,66 CHF), ASMALLWORLD (-6,20 Prozent auf 1,21 CHF), MindMaze Therapeutics (-5,82 Prozent auf 0,14 CHF), Curatis (-4,76 Prozent auf 17,00 CHF) und Tecan (N) (-3,76 Prozent auf 250,60 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Adecco SA-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1.464.682 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI mit 354,106 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Mitglieder im Fokus

Im SPI präsentiert die EvoNext-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,20 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Bellevue-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Judith Linine / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
25.02.13 Roche kaufen S&P Equity Research
22.02.13 Roche halten Citigroup Corp.
05.02.13 Roche halten Hamburger Sparkasse AG (Haspa)
01.02.13 Roche kaufen Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.01.13 Roche kaufen Barclays Capital

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