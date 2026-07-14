Zuversicht in Zürich: SPI zum Ende des Mittwochshandels im Aufwind

SPI-Kursentwicklung

15.07.26 17:57 Uhr

Mit dem SPI ging es schlussendlich aufwärts.

Schlussendlich kletterte der SPI im SIX-Handel um 0,37 Prozent auf 20.110,33 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,483 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,384 Prozent auf 19.959,83 Punkte an der Kurstafel, nach 20.036,70 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 20.129,36 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 19.916,63 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SPI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SPI bislang ein Plus von 0,488 Prozent. Der SPI wies vor einem Monat, am 15.06.2026, einen Stand von 19.373,11 Punkten auf. Der SPI verzeichnete vor drei Monaten, am 15.04.2026, den Stand von 18.589,84 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.07.2025, wies der SPI einen Wert von 16.598,86 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 10,24 Prozent aufwärts. Bei 20.370,23 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SPI. Bei 16.847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich derzeit OC Oerlikon (+ 8,34 Prozent auf 4,87 CHF), Richemont (+ 6,68 Prozent auf 195,60 CHF), EvoNext (+ 4,90 Prozent auf 2,14 CHF), Peach Property Group (+ 4,82 Prozent auf 4,57 CHF) und Orior (+ 4,29 Prozent auf 16,04 CHF). Schwächer notieren im SPI hingegen GAM (-5,66 Prozent auf 0,06 CHF), AEVIS VICTORIA SA (-5,34 Prozent auf 12,40 CHF), Adval Tech (-4,65 Prozent auf 41,00 CHF), Comet (-4,53 Prozent auf 379,60 CHF) und Idorsia (-4,29 Prozent auf 5,92 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SPI

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 5.044.776 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 289,143 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Werte

Unter den SPI-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Curatis-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net