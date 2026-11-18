Index im Fokus

So bewegt sich der SPI am Mittwoch.

Am Mittwoch gewinnt der SPI um 09:09 Uhr via SIX 0,12 Prozent auf 21.073,78 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,687 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,018 Prozent auf 21.043,76 Punkte an der Kurstafel, nach 21.047,65 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag heute bei 21.077,92 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 21.043,76 Punkten erreichte.

SPI-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht gab der SPI bereits um 1,19 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, wurde der SPI mit 20.288,85 Punkten gehandelt. Der SPI wurde vor drei Monaten, am 18.08.2026, mit 20.161,57 Punkten bewertet. Der SPI verzeichnete vor einem Jahr, am 18.11.2025, den Stand von 17.143,97 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 15,52 Prozent. Bei 21.440,74 Punkten markierte der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 16.847,58 Zähler.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im SPI zählen aktuell ASMALLWORLD (+ 2,46 Prozent auf 1,25 CHF), Logitech (+ 2,29 Prozent auf 84,14 CHF), Adecco SA (+ 1,99 Prozent auf 24,66 CHF), PolyPeptide (+ 1,86 Prozent auf 41,00 CHF) und Sonova (+ 1,81 Prozent auf 292,80 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen derweil Addex Therapeutics (-7,25 Prozent auf 0,03 CHF), WISeQey (-5,00 Prozent auf 5,89 USD), Feintool International (-2,87 Prozent auf 10,15 CHF), Carlo Gavazzi (-2,59 Prozent auf 169,50 CHF) und StarragTornos (-2,54 Prozent auf 34,60 CHF).

Welche Aktien im SPI den größten Börsenwert aufweisen

Im SPI ist die GAM-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 347.519 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 356,882 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.

SPI-Fundamentaldaten im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die Bellevue-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,20 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net