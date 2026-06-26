Zuversicht in Zürich: SPI zum Start des Montagshandels mit positivem Vorzeichen

Index-Performance im Fokus

Der SPI behält sein positives Vorzeichen auch am Montagmorgen.

Am Montag bewegt sich der SPI um 09:09 Uhr via SIX 0,05 Prozent stärker bei 19.964,47 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,478 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,101 Prozent höher bei 19.974,45 Punkten in den Montagshandel, nach 19.954,36 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 19.964,47 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 19.974,45 Zählern.

So bewegt sich der SPI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 29.05.2026, lag der SPI-Kurs bei 19.157,82 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, lag der SPI bei 17.552,21 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, den Wert von 16.607,38 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 9,44 Prozent zu. Bei 20.111,52 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SPI. Bei 16.847,58 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im SPI

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich aktuell PolyPeptide (+ 2,04 Prozent auf 47,45 CHF), Feintool International (+ 2,04 Prozent auf 10,00 CHF), Gurit (+ 1,94 Prozent auf 42,00 CHF), Temenos (+ 1,85 Prozent auf 66,00 CHF) und DocMorris (+ 1,81 Prozent auf 8,45 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil Addex Therapeutics (-8,22 Prozent auf 0,04 CHF), Schlatter Industries (-5,24 Prozent auf 18,10 CHF), Adval Tech (-5,13 Prozent auf 44,40 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (-4,44 Prozent auf 7,32 CHF) und Curatis (-2,99 Prozent auf 22,70 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SPI ist die MindMaze Therapeutics-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 135.727 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SPI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 294,929 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.net