Zuversicht in Zürich: SPI zum Start des Montagshandels stärker

Marktbericht

Der SPI hält am Montag an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Der SPI bewegt sich im SIX-Handel um 09:09 Uhr um 0,38 Prozent fester bei 21.338,93 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 2,674 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,329 Prozent stärker bei 21.327,57 Punkten in den Montagshandel, nach 21.257,73 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 21.338,93 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 21.327,57 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des SPI

Der SPI wurde vor einem Monat, am 16.10.2026, mit 20.288,85 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, den Wert von 20.310,57 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, lag der SPI-Kurs bei 17.391,52 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 16,98 Prozent nach oben. Das SPI-Jahreshoch steht derzeit bei 21.370,09 Punkten. Bei 16.847,58 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell Alcon (+ 2,15 Prozent auf 62,68 CHF), Kudelski (+ 1,82 Prozent auf 1,40 CHF), Basilea Pharmaceutica (+ 1,79 Prozent auf 74,00 CHF), ASMALLWORLD (+ 1,77 Prozent auf 1,15 CHF) und EvoNext (+ 1,75 Prozent auf 2,32 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen hingegen Addex Therapeutics (-7,45 Prozent auf 0,03 CHF), GAM (-4,00 Prozent auf 0,06 CHF), Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (-3,30 Prozent auf 27,80 CHF), Schlatter Industries (-2,04 Prozent auf 19,20 CHF) und SHL Telemedicine (-1,98 Prozent auf 0,99 CHF) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im SPI

Im SPI ist die Nestlé-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 339.125 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 354,679 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die SPI-Titel auf

In diesem Jahr hat die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Unter den Aktien im Index weist die Bellevue-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,20 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion Finanzen.net