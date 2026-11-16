DAX 26.758 +0,0%ESt50 6.382 -0,1%MSCI World 4.852 -0,4%Top 10 Crypto 8,55 -6,7%Nas 25.136 -0,9%Bitcoin 58.282 -1,5%Euro 1,1012 -0,1%Öl 95,0 -0,9%Gold 3.857 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Marktbericht

Zuversicht in Zürich: SPI zum Start des Montagshandels stärker

Zuversicht in Zürich: SPI zum Start des Montagshandels stärker

Der SPI hält am Montag an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Addex Therapeutics Ltd.
0.03 EUR 0.00 EUR -5.08 %
Charts | News | Analysen
Alcon AG
66.88 EUR 2.14 EUR 3.31 %
Charts | News | Analysen
ASMALLWORLD AG
1.12 EUR 0.01 EUR 0.90 %
Charts | News | Analysen
Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)
30.45 EUR -0.70 EUR -2.25 %
Charts | News | Analysen
Barry Callebaut AG (N)
1,344.00 EUR 21.00 EUR 1.59 %
Charts | News | Analysen
Basilea Pharmaceutica AG
78.00 EUR 1.10 EUR 1.43 %
Charts | News | Analysen
Bellevue AG
7.35 EUR 0.05 EUR 0.68 %
Charts | News | Analysen
EvoNext Holdings AG
2.44 EUR -0.02 EUR -0.81 %
Charts | News | Analysen
GAM AG
0.06 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
Kudelski S.A. (I)
1.08 EUR -0.33 EUR -23.40 %
Charts | News | Analysen
Nestlé SA (Nestle)
95.34 EUR 0.75 EUR 0.79 %
Charts | News | Analysen
Roche Holding AG (Inhaberaktie)
444.00 EUR -5.00 EUR -1.11 %
Charts | News | Analysen
Schlatter Industries AG
19.20 CHF -0.40 CHF -2.04 %
Charts | News | Analysen
Indizes
SPI
21,388.77 CHF 131.04 CHF 0.62 %
News | Analysen

Der SPI bewegt sich im SIX-Handel um 09:09 Uhr um 0,38 Prozent fester bei 21.338,93 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 2,674 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,329 Prozent stärker bei 21.327,57 Punkten in den Montagshandel, nach 21.257,73 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 21.338,93 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 21.327,57 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des SPI

Der SPI wurde vor einem Monat, am 16.10.2026, mit 20.288,85 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, den Wert von 20.310,57 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, lag der SPI-Kurs bei 17.391,52 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 16,98 Prozent nach oben. Das SPI-Jahreshoch steht derzeit bei 21.370,09 Punkten. Bei 16.847,58 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell Alcon (+ 2,15 Prozent auf 62,68 CHF), Kudelski (+ 1,82 Prozent auf 1,40 CHF), Basilea Pharmaceutica (+ 1,79 Prozent auf 74,00 CHF), ASMALLWORLD (+ 1,77 Prozent auf 1,15 CHF) und EvoNext (+ 1,75 Prozent auf 2,32 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen hingegen Addex Therapeutics (-7,45 Prozent auf 0,03 CHF), GAM (-4,00 Prozent auf 0,06 CHF), Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (-3,30 Prozent auf 27,80 CHF), Schlatter Industries (-2,04 Prozent auf 19,20 CHF) und SHL Telemedicine (-1,98 Prozent auf 0,99 CHF) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im SPI

Im SPI ist die Nestlé-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 339.125 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 354,679 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die SPI-Titel auf

In diesem Jahr hat die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Unter den Aktien im Index weist die Bellevue-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,20 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Judith Linine / Shutterstock.com

Aktuelle Nestlé Aktie News

Werbung

Nestlé Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nestlé nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
10.11.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
27.10.26 Nestlé Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.10.26 Nestlé Buy Jefferies & Company Inc.
23.10.26 Nestlé Neutral UBS AG
23.10.26 Nestlé Kaufen DZ BANK

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.