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Zuversicht präsentiert

Nach Kurseinbruch der TUI-Aktie: Management verteilt Beruhigungspillen

16.03.26 11:53 Uhr
Nach Kursdelle der TUI-Aktie: Management des Reisekonzerns versucht Anleger zu beruhigen | finanzen.net

Der Touristikkonzern TUI hat im Rahmen einer Roadshow in Paris eine betont optimistische Botschaft an den Kapitalmarkt gesendet. So reagieren Anleger.

Werte in diesem Artikel
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TUI AG
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• TUI bestätigt Wachstumsprognosen für 2026
• Deutsche Bank sieht Kursziel von 12 Euro
• Geopolitische Risiken sorgen für Unsicherheit

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Mehr als 22 Prozent hat die TUI-Aktie auf Monatssicht an Wert verloren. Die Führungsebene hat auf diese Entwicklung nun reagiert und der Touristikkonzern hat im Rahmen einer Roadshow in Paris ein deutliches Zeichen der Stärke gesetzt. Trotz eines herausfordernden Marktumfelds, das zuletzt durch geopolitische Spannungen am Persischen Golf geprägt war, vermittelte das Management in der französischen Hauptstadt eine betont optimistische Botschaft. Demnach geht das Unternehmen davon aus, dass mögliche kurzfristige Beeinträchtigungen durch regionale Konflikte im zweiten Halbjahr kompensiert werden können. Diese Zuversicht stützt sich vor allem auf die Erwartung, dass die Reiselust der Kunden trotz der aktuellen Unsicherheiten stabil bleibt.

Analysten bestätigen Kaufempfehlung und Kursziel

Bei der Deutschen Bank nimmt man die Beruhigungspillen des TUI-Managements wohlwollend zur Kenntnis. Deutsche Bank Research hat das Kursziel für die Aktie unverändert bei 12 Euro belassen, auch die Kaufempfehlung wurde bestätigt. Dabei verweist Analyst Andre Juillard auf die "recht optimistische Botschaft", die das Management vermittelt habe. Auch wenn sich die Buchungsdynamik verlangsame, bleibe der Ausblick für den Sommer positiv. Mit Blick auf den Iran-Krieg erscheine die Situation aktuell beherrschbar.

Wachstumsziele und Finanzprognosen für 2026

Während der Gespräche in Paris bekräftigte der Finanzvorstand von TUI die bereits im Dezember kommunizierten Jahresprognosen. Gemäß den Informationen von 4investors.de plant TUI für das Jahr 2026 unverändert eine Steigerung des Umsatzes um 2 bis 4 Prozent. Beim operativen Ergebnis (EBIT) wird sogar ein deutlicherer Zuwachs von 7 bis 10 Prozent angestrebt. Zudem stellt das Unternehmen seinen Aktionären eine attraktive Ausschüttungsquote in Aussicht, die zwischen 10 und 20 Prozent liegen soll. Diese festen Zielvorgaben unterstreichen den Willen des Konzerns, seinen Wachstumskurs auch in volatilen Zeiten fortzusetzen.

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Anleger offenbar nicht überzeugt

Am Markt kommen die jüngsten Nachrichten aber nicht so positiv an, wie erhofft. Die TUI-Aktie kann ihre Gewinne trotz eines Rücksetzers verteidigen und notierte zuletzt 0,70 Prozent höher bei 6,65 Euro.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: TUI

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09.03.2026TUI OverweightBarclays Capital
03.03.2026TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.02.2026TUI OverweightBarclays Capital
11.02.2026TUI NeutralUBS AG
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11.02.2026TUI NeutralUBS AG
10.02.2026TUI NeutralUBS AG
10.02.2026TUI Market-PerformBernstein Research
10.02.2026TUI HoldJefferies & Company Inc.
20.01.2026TUI Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
11.02.2025TUI UnderweightBarclays Capital
02.08.2024TUI UnderweightBarclays Capital
13.03.2024TUI UnderweightBarclays Capital
13.02.2024TUI UnderweightBarclays Capital
06.12.2023TUI UnderweightBarclays Capital

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