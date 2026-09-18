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Zuversicht steigt

Industrie erhöht Wachstumsprognose

Industrie erhöht Wachstumsprognose

Der BDI hebt seine Wachstumsprognose für Deutschland 2026 von 0,6 auf 1,0 Prozent an. Rückenwind kommt vor allem aus dem Geschäft mit europäischen Partnern

Die deutsche Industrie erhöht ihre Wachstumsprognose für das laufende Jahr. Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) rechnet 2026 mit einem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von einem Prozent - bisher hatte der BDI ein Plus von 0,6 Prozent erwartet. "Die Wachstumsaussichten für Deutschland hellen sich auf", sagte BDI-Hauptgeschäftsführerin Tanja Gönner. Vor allem das starke Geschäft mit europäischen Partnern gebe der deutschen Wirtschaft Rückenwind.

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Auch Wirtschaftsforschungsinstitute hatten ihre Erwartungen für 2026 zuletzt erhöht, zeigten sich aber optimistischer als nun der BDI. Die deutsche Wirtschaft befindet sich in einer jahrelangen Schwächephase.

Gönner sagte aber weiter, von einem breiten industriellen Aufschwung könne noch keine Rede sein. "Staatliche Ausgaben für Infrastruktur und Verteidigung treiben das Wachstum, während die privaten Investitionen weiter schwach bleiben." Zwar legen die Auftragseingänge zu, dabei prägten aber Großaufträge das Bild. "Umso wichtiger ist, dass die Bundesregierung handelt und die angekündigten Reformen umsetzt: Ohne Strukturreformen, die Wettbewerbsnachteile abbauen und das Wachstumspotenzial dauerhaft stärken, gibt es kein langfristiges Wachstum."

BERLIN (dpa-AFX)

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com, gopixa / Shutterstock.com

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