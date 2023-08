Zuversicht von Bechtle-Chef steckt Aktionäre an

München (Reuters) - Der schwäbische IT-Dienstleister Bechtle setzt auf ein stärkeres Geschäft mit Kunden aus dem Mittelstand im zweiten Halbjahr, um seine Umsatz- und Gewinnerwartungen zu erfüllen.

"Wir sehen erste Anzeichen für eine anziehende Nachfrage", sagte Vorstandschef Thomas Olemotz am Freitag in Neckarsulm. Im Juni und Juli zeigten die Auftragseingänge nach oben. "Aber es ist zu früh, von einer Trendwende zu sprechen." Im ersten Halbjahr habe Bechtle von der Abarbeitung des hohen Auftragsbestandes aus dem Vorjahr profitiert. "Der Rückenwind fehlt im zweiten Halbjahr", sagte Olemotz. Im zweiten Quartal verlor das Geschäft vor allem im Online-Handel mit IT-Ausrüstung an Schwung, während die Nachfrage von Großkonzernen und der öffentlichen Hand nach komplexen und renditeträchtigen IT-Projekten wuchs.

Olemotz bekräftigte die Prognose für das Gesamtjahr: Bechtle gehe weiter von einem Umsatz- und Gewinnanstieg um fünf bis zehn Prozent und einer Umsatzrendite vor Steuern auf Vorjahresniveau (5,8 Prozent) aus. Das sei "sehr mutig", sagte der Bechtle-Chef. Im ersten Halbjahr lag der Umsatz mit einem Plus von neun Prozent auf 3,05 Milliarden Euro am oberen Ende der angepeilten Spanne. Das Geschäftsvolumen, in dem sich auch die Softwareumsätze widerspiegeln, stieg sogar um zwölf Prozent. Das Ergebnis vor Steuern verbesserte sich stärker als von Analysten erwartet um 6,7 Prozent auf 172,5 Millionen Euro. Das entsprach der angepeilten Marge von 5,8 Prozent; im zweiten Quartal war sie mit 6,2 Prozent sogar höher.

Die Zuversicht wirkte ansteckend: Die Bechtle-Aktie zog um sechs Prozent auf 42,53 Euro an, den höchsten Stand seit drei Monaten. Die im Nebenwerteindex MDax gelistete Firma kommt damit auf einen Börsenwert von mehr als 5,3 Milliarden Euro.

Bechtle hatte in den vergangenen Monaten zahlreiche Firmen im In- und Ausland gekauft. Gut 400 Mitarbeiter kamen auf diese Weise hinzu. "Unsere Kunden erwarten, dass wir europäisch ausgerichtet sind", begründete Olemotz die Übernahmen, etwa in Frankreich und Spanien. "Ich gehe davon aus, dass wir in diesem Jahr weitere Akquisitionen sehen werden", fügte er hinzu. "Die Pipeline ist gut gefüllt."

