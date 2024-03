Zuversichtliche Prognosen

Das Körperpflegeunternehmen von Jessica Alba konnte mit seinen Zahlen für das vierte Quartal 2023 die Erwartungen der Experten deutlich übertreffen und auch der Ausblick überzeugte. Die Honest-Aktie erfuhr daraufhin an der NASDAQ nachbörslich einen kräftigen Kurssprung.

• Honest Co. hat Zahlen zum abgelaufenen Quartal vorgelegt

• Ergebnis und Ausblick überzeugen

• Honest-Aktie gewinnt an der NASDAQ fast 30 Prozent



Die Honest Company, gegründet von Jessica Alba, Christopher Gavigan und Brian Lee, hat sich auf die Entwicklung sauberer und nachhaltig gestalteter Produkte spezialisiert. Am Vorabend hat das Körperpflegeunternehmen mit Sitz in Los Angeles seine Ergebnisse für das vierte Quartal 2023 vorgelegt.

Expertenerwartungen übertroffen

Mit einem Gewinn von 0,01 US-Dollar je Aktie konnte das Unternehmen die Erwartungen der Analysten, die mit einem Verlust von 0,08 US-Dollar gerechnet hatten, klar übertreffen. Der Umsatz stieg derweil auf 90,26 Millionen US-Dollar. Experten hatten hier lediglich 84,14 Millionen US-Dollar erwartet.

"Unsere Ergebnisse für das vierte Quartal zeigen den Nutzen, den unsere Transformationsinitiative für das Unternehmen hatte. Unser klarer Fokus auf Markenmaximierung, Margenverbesserung und Betriebsdisziplin hat es uns ermöglicht, sowohl einen positiven Nettogewinn als auch ein positives bereinigtes EBITDA zu erzielen. Diese Erfolge spielen die Hartnäckigkeit und das Engagement unseres Honest-Teams wider, den Shareholder Value zu steigern. Ich bin von unserer langfristigen Strategie überzeugt und freue mich darauf, weiterhin saubere, wirksame und vertrauenswürdige Produkte in unsere Kategorien zu bringen. Diese Mission basiert auf unserem einzigartigen und strengen Honest-Standard und spielt eine dauerhafte und wichtige Rolle für unsere wachsende Honest-Community", heißt es von CEO Carla Vernón in der entsprechenden Pressemitteilung des Unternehmens.

Starker Ausblick auf 2024

Auch für 2024 zeigte sich Honest im Nachgang der Zahlenvorlage optimistisch. Der Fokus liege unter anderem darauf, die Vorteile der Transformationsinitiative - Markenmaximierung, Margenverbesserung und Betriebsdisziplin - weiter voranzutreiben. Im Rahmen der Markenmaximierung setze das Unternehmen weiterhin auf Umsatzwachstum durch kontinuierliche Fokussierung auf Vertrieb, Innovation sowie Marketingeffektivität. Die Margenverbesserung solle durch laufende Kosteneinsparungsaktivitäten vorangetrieben werden, um letztlich die finanzielle Grundlage zu stärken und eine verbesserte Rentabilität zu erzielen. Bei der Betriebsdisziplin gehe es insbesondere um die Verwaltung des Betriebskapitals und der Betriebskosten, wie das Unternehmen erklärte.

Für das gesamte Geschäftsjahr 2024 erwartet Honest nun ein Nettowachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich. Derweil werde der Umsatz im ersten Halbjahr wohl etwas schwächer ausfallen im Vergleich zum zweiten Halbjahr 2024. Darüber hinaus prognostiziert Honest ein positives EBITDA im niedrigen einstelligen bis mittleren einstelligen Millionenbereich.

"Die Arbeit unseres Teams bei der Umsetzung unserer Transformationsinitiative in den letzten 12 Monaten hat uns dabei geholfen, erfolgreich ein starkes finanzielles Fundament aufzubauen. Dadurch haben wir im vierten Quartal ein zweistelliges Umsatzwachstum erzielt und gleichzeitig die Bruttomarge verbessert und die Betriebskosten gesenkt. Gleichzeitig haben wir unsere Bilanz verbessert und unseren Kassenbestand zum Jahresende mehr als verdoppelt. Unser Ausblick für 2024 betont profitables Wachstum und zeigt das Vertrauen, das wir in die langfristige Strategie und die finanzielle Zukunft von Honest haben", wird Finanzvorstand David Loretta in der Pressemitteilung zitiert.

Honest-Aktie an der NASDQ mit Kurssprung

Die Anleger reagieren erfreut auf die Zahlen sowie den Ausblick: Sie schicken die Honest-Aktie am Donnerstag an der NASDAQ zeitweise bis auf 3,995 US-Dollar nach oben, damit tendieren die Papiere rund 26,83 Prozent im Plus.

