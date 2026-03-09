DAX23.990 +2,5%Est505.834 +2,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2000 +3,4%Nas22.696 +1,4%Bitcoin60.907 +3,3%Euro1,1648 +0,2%Öl91,96 +2,4%Gold5.189 +0,9%
Zuvor größte Kriegsverlierer

Banken und Rohstoffwerte erholt: Aktien von Deutsche Bank, ArcelorMittal & Co. legen zu

10.03.26 10:56 Uhr
Banken- und Rohstoffaktien im Aufwind: Deutsche Bank, ArcelorMittal & Co. steigen

Banken und Rohstoffwerte waren die größten Verlierer seit dem Kriegsausbruch im Iran.

Auslöser waren Sorgen vor einer Bremswirkung der Energiepreisrally für die Konjunktur. Entsprechend deutlich fiel am Dienstag nun die weitere Erholung seit dem Stimmungstiefpunkt am Montagmorgen aus - getrieben von sinkenden Ölpreisen in der Hoffnung auf ein doch schnelleres Kriegsende als befürchtet.

Der Branchenindex Stoxx Europe 600 Banks erholte sich seit dem Montagstief inzwischen um 7 Prozent, nachdem er zuvor seit Kriegsbeginn über 11 Prozent verloren hatte. Die Barclays-Experten stellten mit Blick auf den Sektor klar: Die Underperformance sei Folge der Risikoscheu der Anleger gewesen, nicht der fundamentalen Ausgangslage. Denn die Ergebnisdynamik halte den Stagflations-Sorgen Stand. Dabei fürchten die Akteure stagnierendes oder schrumpfendes Wirtschaftswachstum bei gleichzeitig steigenden Preisen.

Der Stoxx Europe 600 Basic Resources holte seit Montagmorgen inzwischen gut 6 Prozent auf, nachdem er seit Anfang der Vorwoche über 12 Prozent eingebrochen war.

Die Deutsche Bank-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 4,37 Prozent auf 27,71 Euro, während es für die Commerzbank-Aktie um 5,07 Prozent auf 31,90 Euro nach oben geht.

Für die ArcelorMittal-Aktie geht es an der Euronext zeitweise 5,82 Prozent auf 48,72 Euro hoch. Die Anglo American-Aktie gewinnt 5,21 Prozent auf 32,90 Euro. Die Rio Tinto-Aktie legt in London 1,49 Prozent auf 67,34 GBP zu. voestalpine-Aktien notieren in Wien zeitweise 5,99 Prozent höher bei 41,40 Euro.

/ag/nas

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

FRANKFURT/PARIS/LONDON (dpa-AFX Broker)

