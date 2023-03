ZVEI: Deutsche Elektroexporte legen zu Jahresbeginn deutlich zu

BERLIN (Dow Jones)--Mit Beginn des Jahres 2023 hat die Entwicklung der Ausfuhren der deutschen Elektro- und Digitalindustrie laut deren Branchenverband ZVEI "zunächst wieder an Dynamik gewonnen". So hätten die nominalen Exporte ihren Vorjahreswert im Januar um 17,8 Prozent überstiegen und seien damit auf 20,5 Milliarden Euro gekommen. "Tatsächlich war dies der höchste jemals in einem Januar erzielte Ausfuhrwert überhaupt", sagte ZVEI-Chefvolkswirt Andreas Gontermann. "Der prozentuale Zuwachs fiel so hoch aus wie seit anderthalb Jahren nicht, enthält aber auch eine inflationäre Komponente."

Die Importe elektrotechnischer und elektronischer Erzeugnisse nach Deutschland legten laut den Angaben im Januar um 18,5 Prozent gegenüber Vorjahr auf 22,7 Milliarden Euro zu. Entsprechend belief sich demnach das Defizit im Elektro-Außenhandel im ersten Monat des Jahres bereits auf 2,2 Milliarden Euro. Im gesamten vergangenen Jahr 2022 war ein Importüberschuss von 16,3 Milliarden Euro zustande gekommen.

Die Elektrolieferungen in die Industrieländer erhöhten sich im Januar laut ZVEI um 19,1 Prozent gegenüber Vorjahr auf 13,6 Milliarden Euro, die in die Schwellenländer rückten um 15,2 Prozent auf 6,9 Milliarden Euro vor. Wesentlich niedriger sei der Exportzuwachs nach China mit plus 3,1 Prozent auf 1,9 Milliarden Euro gewesen. "Absolut lagen die Ausfuhren in das Reich der Mitte im Januar sogar etwas niedriger als die Lieferungen in die USA. Es war erst der dritte Monat in den letzten sechseinhalb Jahren, in dem dies der Fall war", so Gontermann.

