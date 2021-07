ZVEI: Deutsche Elektroexporte machen Vorjahresverluste wett

Von Andreas Kißler

FRANKFURT/BERLIN (Dow Jones)--Die Exporte der deutschen Elektroindustrie sind im Mai 2021 nach Angaben des Zentralverbandes Elektrotechnik- und Elektronikindustrie (ZVEI) um 26,6 Prozent gegenüber Vorjahr auf 17,1 Milliarden Euro gestiegen. "Vor einem Jahr waren sie bedingt durch die Corona-Pandemie allerdings auch um mehr als ein Fünftel eingebrochen", sagte ZVEI-Chefvolkswirt Andreas Gontermann. Von Januar bis Mai dieses Jahres stiegen die aggregierten Branchenlieferungen ins Ausland um 11,8 Prozent gegen Vorjahr auf 89,4 Milliarden Euro. "Der Zuwachs im bisherigen Jahresverlauf 2021 konnte die Verluste aus dem Jahr 2020 inzwischen wettmachen", so Gontermann.

Mit plus 25,1 Prozent gegenüber Vorjahr zogen die Einfuhren elektrotechnischer und elektronischer Erzeugnisse nach Deutschland im Mai auf 16,1 Milliarden Euro an. In den ersten fünf Monaten dieses Jahres kamen sie auf 86,0 Milliarden Euro und übertrafen ihr Vorjahresniveau damit um 17,3 Prozent. Die deutschen Elektroexporte nach Europa erhöhten sich im Mai um 29,5 Prozent gegenüber Vorjahr auf 10,8 Milliarden Euro. Am kräftigsten fiel das Plus im Mai bei den Lieferungen nach Spanien (plus 41,0 Prozent) sowie nach Frankreich (plus 38,3 Prozent) aus. Kumuliert von Januar bis Mai stiegen die Elektroausfuhren nach Europa um 15,2 Prozent gegen Vorjahr auf 57,5 Milliarden.

In das größte Abnehmerland China hat die deutsche Elektroindustrie laut den Angaben im Mai Waren im Wert von 2,0 Milliarden Euro exportiert - 13,1 Prozent mehr als im Mai 2020. In den gesamten ersten fünf Monaten dieses Jahres kamen die Branchenlieferungen in die Volksrepublik auf 10,1 Milliarden, womit sie um 11,2 Prozent höher ausfielen als im gleichen Vorjahreszeitraum. Die Elektroexporte in die USA machten im Mai einen kräftigen Sprung um 40,3 Prozent gegenüber Vorjahr auf 1,5 Milliarden Euro. Von Januar bis Mai 2021 wuchsen die Lieferungen in die USA gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 5,2 Prozent auf 7,5 Milliarden Euro.

